Fed przed trudną decyzją

Kluczowe informacje z rynków:

WIELKA BRYTANIA / BREXIT: Rząd rozpoczął formalne przygotowania pod scenariusz brexitu „bez porozumienia” – odpowiednie ustawy regulujące działania instytucji, zostaną przesłane do parlamentu.

EUROSTREFA / WŁOCHY: Ze strony włoskiego rządu napływają sygnały, że Komisja Europejska miała zgodzić się na przyszłoroczny deficyt budżetowy na poziomie 2,04 proc. PKB. Niemniej dzisiaj odbędą się kolejne spotkania przedstawicieli Włoch z unijnymi komisarzami. Spread pomiędzy rentownościami 10-letnich obligacji Włoch i Niemiec spadł do 259 p.b.

USA / Fed: Rentowności 10-letnich obligacji rządu USA zeszły poniżej 2,80 proc. (po raz pierwszy od maja) na fali spekulacji, że dzisiaj Fed zrewiduje swoje nastawienie, co do przyszłych posunięć na stopach.

WIELKA BRYTANIA: Opublikowana dzisiaj o godz. 10:30 listopadowa inflacja CPI, wypadła zgodnie z oczekiwaniami spadając do 2,3 proc. r/r z 2,4 proc. r/r, a bazowa cofnęła się do 1,8 proc. r/r z 1,9 proc. r/r.

Opinia: Niewykluczone, że Jerome Powell i jego koledzy będą zmuszeni podjąć dzisiaj najtrudniejszą decyzję w roku. Rynki akcji wyglądają fatalnie, uwagę zwraca kolejna mocna przecena ropy naftowej – nie ma co ukrywać, że następuje szybki proces upłynniania bardziej ryzykownych aktywów. Na tym tle rynek walutowy (dobrym miernikiem jest w takim wypadku USDJPY) nie wykazuje skłonności do przesadnych reakcji – od początku tygodnia widać, że inwestorzy skracają się z długich pozycji w USD na wielu parach, nie będąc pewni tego, co usłyszą dzisiaj wieczorem ze strony Fed.

Od kilku dni zwracam uwagę, że Fed nie ma dzisiaj zbytnich pretekstów do tego, aby mocniej uderzyć w „gołębie” tony. Wręcz – taki nagły zwrot nie byłby dobrze widziany, gdyż potwierdzałby, że członkowie banku centralnego rzeczywiście dostrzegają jakieś poważne problemy na horyzoncie, skoro w ciągu 1-2 miesięcy diametralnie zmieniają swoje nastawienie. Fed nie może jednak pozostać „bierny” w sytuacji, kiedy być może wystarczy tylko kamyk, aby wywołać lawinę wyprzedaży na rynkach – kluczowy będzie, zatem dobór słów przez Jerome Powella podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Zresztą dzisiejszy przekaz w pierwszym wrażeniu i tak będzie bardziej „jastrzębi” od tego, co już wycenia rynek. Mam tu na myśli wycenę zaledwie 1 podwyżki stóp w przyszłym roku, podczas kiedy „wykres kropkowy” z września wskazywał medianę na poziomie 3 podwyżek. Dzisiaj, co najwyżej możemy zobaczyć jej przesunięcie do „dwóch”. No chyba, że z komunikatu towarzyszącego decyzji o godz. 20:00 wypadnie sformułowanie, że „kolejne stopniowe podwyżki są potrzebne” i zostanie zastąpione innym sugerującym, że Fed będzie dopasowywał swoje działania do zmieniających się warunków. No, ale to już będzie potwierdzeniem rynkowego scenariusza „gołębiej” podwyżki i sygnałem, że za horyzontem czają się poważne ryzyka… W takiej sytuacji może uratujemy rynki przed wyraźniejszą przeceną ryzykownych aktywów przed Świętami, ale przyszły rok może zacząć się fatalnie.

Na tygodniowym układzie koszyka BOSSA USD doszło do zakrycia poprzedniej białej świecy, a oscylator RSI 9 naruszył swoje wsparcie. Nie wygląda to najlepiej, chociaż nie doszło jeszcze do zejścia poniżej otwarcia świecy z zeszłego tygodnia przy 81,84 pkt. Teoretycznie, zatem w krótkim terminie (do końca tygodnia) oba scenariusze (góra / dół) są możliwe.

Na układzie EURUSD pozostajemy powyżej wybitej wczoraj linii spadkowej trendu rysowanej od końca października (kolor żółty na wykresie), która przebiega teraz przy 1,1375. Widać jednak problemy z wyraźniejszym wybiciem bariery 1,14. Teoretycznie jednak szczyt z 10 grudnia przy 1,1442 jest na dzisiaj w grze. Wieczorem kluczowy będzie Fed, ale wcześniej wpływ na notowania będą mieć informacje nt. spotkania Włochy-KE odnośnie projektu przyszłorocznego budżetu.

Być może jeden z najciekawszych układów na najbliższe tygodnie, czyli para USDJPY naruszyła wczoraj półroczną linię trendu wzrostowego przy 112,50 pkt. Układ wskaźników jest zbliżony do tego sprzed… roku, kiedy to zapowiadał późniejszą mocną przecenę USDJPY w okresie od stycznia do marca.