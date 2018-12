Fed sygnalizuje dwie podwyżki w 2019 roku

Magiczny Dywan bawi i uczy

Szczypta tajemniczości, odrobina magii, garść nowych technologii i porządna dawka pasji, a całość obficie przyprawiona innowacyjnością. To przepis na udany biznes autorstwa Macieja Mazurkiewicza — pomysłodawcy i prezesa Funtronica. Flagowym produktem firmy jest Magiczny Dywan, który uczy, bawi i pomaga w rehabilitacji. Innowacja na miarę patentu Magiczny Dywan to interaktywne urządzenie projekcyjne będące pomocą dydaktyczną. Jest to zestaw multimedialnych ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych przeznaczonych do pracy z dziećmi, ale także do rehabilitacji dorosłych i seniorów. Do obsługi Magicznego Dywanu potrzeba niewiele — wystarczą pilot oraz ruchy rąk lub nóg. Wraz z urządzeniem zakupuje się wybrane aplikacje, dzięki którym podłoga zamienia się m.in. w boisko do piłki nożnej, kort tenisowy czy pianino. Urządzenie można kupić z pakietem podstawowym lub dodatkowymi. Te rozwiązania przeznaczone są do użytku w różnych środowiskach: żłobkach i przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, muzeach i salach targowych, a także w salach zabaw i galeriach handlowych. Twórcy projektu oparli...