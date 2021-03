Fed zamieszał na Wall Street mocniej niż „cztery wiedźmy”

Dow Jones stracił w piątek 0,7 proc. S&P500 spadał na zamknięciu o 0,1 proc. Nasdaq kończył dzień wzrostem o 0,8 proc. Wartość wszystkich trzech indeksów jest niższa niż tydzień wcześniej. Dow Jones stracił 0,5 proc., a S&P500 i Nasdq po 0,8 proc.

W tym tygodniu nastrojami na rynku akcji kierowały zmiany rentowności obligacji USA. W piątek było podobnie. Spadek rentowności sprzyjał rynkowi spółek technologicznych. Nie sprzyjał natomiast notowaniom spółek finansowych. Akcje banków taniały jednak głównie z powodu zapowiedzi Fed wygaśnięcia wprowadzonego w kwietniu z powodu pandemii złagodzenia reguł dotyczących traktowania przez nie nabywanych obligacji skarbowych USA. W skrócie, nie musiały one robić wobec nich zabezpieczeń kapitałem. Rynek obawia się, że zmiana może spowodować wzrost podaży obligacji, co spowoduje dalszy wzrost ich rentowności. W piątek wypadło quadruple witching, czyli wygaśnięcie kontraktów i opcji na akcje i indeksy, co widoczne było we zwiększonym wolumenie handlu i większej zmienności na finiszu sesji.