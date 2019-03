Feng: poprawa chińskiego importu i eksportu

Gao Feng, rzecznik chińskiego resortu handlu powiedział, że w pierwszej połowie marca nastąpiła poprawa importu i eksportu, donosi Reuters.

Według rzecznika, całkowite wyniki handlu zagranicznego Chin w pierwszym kwartale będą stabilne. W lutym 2019 r. doszło do największego od trzech lat spadku chińskiego eksportu. Spore osłabienie odnotował również import, który zmalał trzeci miesiąc z rzędu. Sprzedaż zagraniczna spadła aż o 20,7 proc. do 135 mld USD podczas gdy import zmniejszył się o 5,3 proc. Ekonomiści co prawda oczekiwali spadku obu wskaźników, ale nie w takiej skali. Miało to być odpowiednio -4,5 i -1,4 proc. ...