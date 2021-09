Ferguson: inflacja może powtórzyć historię z końca lat 60.

Jak długo, zdaniem Fed, ma trwać ta „przejściowa” inflacja? - zapytuje Niall Ferguson, jeden z czołowych historyków ekonomii, ostrzegając, że jeśli wymknie się ona spod kontroli władz monetarnych, grozić nam może powtórka sytuacji z końca lat 60. minionego wieku.

W opinii Fergusona, kryzys wywołany pandemią koronawirusa zmusił polityków i bankierów centralnych do podjęcia działań w sposób podobny do globalnego kryzysu finansowego z 2008 r. Dodatkowo pojawiło się nowe zagrożenie w postaci bardzo wysokiej inflacji, która może na długie lata zakotwiczyć się w największych gospodarkach.

Możemy przejść od kryzysu zdrowotnego do katastrofy fiskalnej, monetarnej i potencjalnie inflacyjnej – powiedział historyk, podkreślając, że o ile ta ostatnia nie zabija ludzi bezpośrednio, jest poważnym problemem dla szerokich grup ludzi.

Ferguson oceniając dotychczasowe stanowisko władz monetarnych, zadaje fundamentalne pytanie, jaki to okres czasu uważany jest przez Fed za „przejściowy” w przypadku inflacji. Rezerwa Federalna twierdzo bowiem, że obserwowane gwałtowne wzrosty cen mają „czasowy” charakter i nie są trwałym zjawiskiem.

Pracujący w Hoover Institution na Uniwersytecie Stanforda ekonom ostrzegł, że choć uważa iż nie zmierzamy do sytuacji z lat 70., to jednak powtórzyć się może trajektoria inflacji z końcówki wcześniejszej dekady, kiedy to Fed stracił kontrolę nad oczekiwaniami inflacyjnymi, a ta położyła podwaliny pod utrzymującą się wysoką dynamikę wzrostu cen w kolejnym dziesięcioleciu.

Według ostatnich danych, w lipcu inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych wyniosła 5,4 proc. w ujęciu rocznym i była najwyższa od sierpnia 2008 r.

Mocno niepokojąca jest jeszcze inna historyczna korelacja.

Z historycznego punktu widzenia, wielkie inflacje niemal zawsze były związane z wojną. Rzeczą, która naprawdę odkotwiczyłaby oczekiwania inflacyjne, byłoby, gdyby ta zimna wojna … między Stanami Zjednoczonymi a Chinami przerodziła się w gorący konflikt, przykładowo o Tajwan – powiedział Ferguson, argumentując, że wycofanie się wojsk USA z Afganistanu może zostać odczytane przez Pekin jako niechęć do angażowania się Waszyngtonu w dalekie konflikty, a to może być okazją do podjęcia próby przejęcia kontroli nad Tajwanem.