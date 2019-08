Finał ósmej edycji Czyste Tatry ekoMałopolska 2019 za nami!

To było prawdziwe święto wszystkich miłośników gór i czystych, naturalnych krajobrazów, zwieńczone rekordowo dużą lekcją ekologii. W finale Czystych Tatr ekoMałopolska 2019, ponad 6 tysięcy ochotników zebrało w górach 586 kg śmieci, przemierzając górskimi szlakami 275 km. Wolontariusze nie tylko posprzątali trasy, ale też osiągnęli inny cel - pokazali, jak na co dzień powinniśmy troszczyć się o środowisko.

Przez dwa finałowe dni miasteczko Czystych Tatr EkoMałopolska 2019 tętniło życiem. Na Dolnej Równi Krupowej zjawiły się całe rodziny, często z małymi dziećmi. Wszystkim towarzyszyło poczucie, że uczestnicząc w tym wydarzeniu, robią coś dla wspólnego dobra.

Pierwsi ochotnicy wyruszyli na szlaki już w piątek. Każdy wyposażony w niezbędny do sprzątania sprzęt - plecak, rękawiczki i worki na śmieci. Do tegorocznej edycji, organizowanej przy wsparciu Województwa Małopolskiego, zgłosiło się ponad 6 tysięcy uczestników z całej Polski. W tym roku ich misja była jeszcze ważniejsza - finał Czystych Tatr EkoMałopolska 2019 odbywał się w samym środku sezonu, gdy góry odwiedza najwięcej turystów. Część z nich już na trasach spontanicznie przyłączała się do sprzątania. W efekcie waga zebranych śmieci wyniosła blisko 600 kg, choć trzeba pamiętać, że po opadach deszczu sporo z nich było mokrych i przez to cięższych.

- To jest takie pokerowe „sprawdzam”. Chcieliśmy przekonać się, jak będzie wyglądało zaśmiecanie gór podczas największego oblężenia. Stwierdzamy, że z każdą przeprowadzoną edycją na szlakach jest lepiej. Wśród naszych wolontariuszy panuje znakomita atmosfera. Są to ludzie, którzy przyjeżdżają tu co roku i oni naszą maksymę, czyli „śmiecenie to obciach” rozszerzają na cały kraj” - podsumował Rafał Sonik, organizator i ambasador Czystych Tatr ekoMałopolska 2019.

Na szlakach wolontariuszom towarzyszyli ambasadorzy projektu, w tym aktorzy, gwiazdy sportu, telewizji i internetu. Nie zabrakło też popularnych youtuberów, którzy po raz kolejny zmobilizowali setki swoich fanów w ramach Małopolska Eko MeetUp. Ich udział potwierdził, jak ważnym zjawiskiem w ciągu zaledwie kilku lat stały się Czyste Tatry. Dzięki internetowym twórcom idea edukacji ekologicznej dociera także do ogromnej grupy młodych odbiorców, kształtując w nich odpowiedzialne postawy.

Szczególnie ważnym elementem tegorocznej edycji projektu była lekcja ekologii. Ściągnęła ona pod Dolną Rówień Krupową tłumy, które wspólnie segregowały zebrane odpady. Po ich zważeniu okazało się, że podział na poszczególne frakcje przedstawia się następująco: plastik 147,7 kg, szkło 159 kg, papier 40,5 kg i 39,5 kg bioodpady. Najwięcej, bo 200 kg stanowiły odpady zmieszane. Ostatecznie w lekcji wzięło udział ponad 200 osób, tym samym ustanawiając nowy rekord Polski w tego typu przedsięwzięciach.

- Efektem akcji Czyste Tatry są nie tylko wysprzątane góry i ilość zebranych śmieci. Tak wiele zaangażowanych osób oraz szeroki zasięg akcji z pewnością zaowocuje także w innych miejscach regionu, stając się inspiracją do dbania o najbliższe otoczenie. Aktywizowanie mieszkańców do osobistego zaangażowania w troskę o środowisko naturalne, to również główny cel wdrażanego w tym roku programu ekoMałopolska - mówi Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Województwa Małopolskiego, głównego partnera wydarzenia.

W centrum Czystych Tatr ekoMałopolska 2019 jak zwykle była edukacja, ale nie zabrakło też czasu na inne aktywności. Wśród atrakcji dla uczestników były m.in. zabawy dla najmłodszych w strefie animacji, pasjonujące prelekcje Beaty Pawlikowskiej i Janusza Gołębia, pokazy kulinarne z Davidem Gaboriaud i Charlesem Daigneault czy projekcje filmów górskich. W sobotę o rozgrzewkę przed wyjściem na szlaki zadbał Qczaj, a wydarzenie zwieńczył energetyczny koncert grupy Afromental.

