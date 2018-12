Fiński rząd chce przyspieszyć budowę linii kolejowej Rail Baltica

Finlandia zamierza dołączyć do wspólnego przedsięwzięcia krajów bałtyckich koordynującego budowę trasy kolejowej Rail Baltica, łączącej Warszawę z Tallinem i pośrednio z Helsinkami – poinformowało w piątek fińskie ministerstwo transportu i łączności.

”Rail Baltica to ważny dla fińskiego transportu nowy szlak na rynki centralne. Dlatego Finlandia postanowiła przygotować się do przystąpienia do przedsięwzięcia joint venture RB Rail AS, koordynującego Rail Baltica, aby przyspieszyć ukończenie projektu” - powiedziała minister transportu i łączności Anne Berner, która w piątek spotkała się z minister gospodarki i infrastruktury Estonii Kadri Simson.

Obecnie ”czekamy na oficjalne zaproszenie od udziałowców RB joint venture” - poinformowała PAP Sabina Lindstroem, przedstawicielka fińskiego resortu. ”Następnie rozpoczną się właściwe negocjacje co do możliwej pozycji udziałowca. W tej chwili jest bardzo trudno przewidzieć, jak długo będą trwały (te rozmowy)" - dodała.

Podkreśliła również, że ”w interesie Finlandii” jest powstanie Rail Baltica zgodnie z założonym harmonogramem, a Finlandia przedstawiła już pewne warunki swojego zaangażowania. ”Jednym z nich jest to, że poziom zarządzania przedsięwzięciem musi być profesjonalny; już samo to przyspieszyłoby projekt” - oceniła Lindstroem.

Według fińskiego ministerstwa RB Rail AS ”musi być odpowiedzialne za koordynację wszystkich spraw związanych z całym projektem, np. przez spółkę muszą przechodzić środki z funduszy UE”. Podkreślono też, że konkurencyjne procedury przetargowe muszą zawierać instrukcje zapewniające przejrzystość zamówień.

Według informacji m.in. estońskich mediów pod koniec września - gdy z funkcji prezesa RB Rail zrezygnowała Baiba Rubesa - spółka zaczęła poszukiwać kandydata na to stanowisko nie tylko w krajach bałtyckich, ale także w Polsce i Finlandii.

Według pierwotnego harmonogramu Rail Baltica - zelektryfikowana normalnotorowa trasa o długości ok. 1000 km łącząca Tallin z Warszawą przez polsko-litewską granicę - ma być ukończona w 2026 r. Połączyłaby kraje bałtyckie z europejską siecią kolejową. Koszt przedsięwzięcia, finansowanego głównie z funduszy unijnych, szacuje się na blisko 6 mld euro. Projekt został włączony do programu transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

Finlandia jest zainteresowana trasą Rail Baltica także w związku z rozważaną budową tunelu kolejowego pod dnem Zatoki Fińskiej, który miałby połączyć Tallin z Helsinkami. Na piątkowym spotkaniu ministrów transportu Finlandii i Estonii w Helsinkach potwierdzono, że prace i analizy przygotowawcze w związku z tym projektem będą kontynuowane.

”Tunel między Tallinem a Helsinkami miałby znaczenie dla całej Europy. Razem z Rail Baltica tunel utworzyłby szybkie połączenie z Europą Środkową, a także z Azją” - podkreśliła Berner.

Podkreślono, że budowa tunelu o długości ok. 80 km, łączącego dworzec kolejowy w Helsinkach z dworcem w Tallinie, jest ”dużym projektem”, który według fińskiego ministerstwa ”wymaga finansowania z wielu źródeł - oprócz funduszy UE potrzebuje także wsparcia sektora prywatnego oraz rządowego”. Według niektórych wstępnych planów związanych z tym przedsięwzięciem tunel mógłby być gotowy w 2024 r.