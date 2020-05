Firma BSH rozpoczęła produkcję w Łodzi wąskich zmywarek

Po raz pierwszy w Polsce firma BSH rozpoczęła w Łodzi produkcję wąskich zmywarek. Urządzenia marek Bosch i Siemens będą dostępne w wersji wolnostojącej oraz do zabudowy, poinformowała w czwartek PAP Marta Kujawa z BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego.

Przypomniała, że dotychczas łódzka fabryka BSH specjalizowała się w produkcji zmywarek szerokich (60 cm). Wąskie zmywarki o szerokości 45 cm po raz pierwszy opuściły linie fabryki przy ul. Jędrzejowskiej w połowie maja.



"Do rozpoczęcia produkcji nowych modeli przygotowywaliśmy się od wielu miesięcy. Wybudowaliśmy nową linię produkcyjną, a kolejna pojawi się do końca tego roku" - mówi dyrektor działu komunikacji Andrzej Maślak.



Dodaje, że docelowo łódzka fabryka będzie odpowiadać za globalną produkcję tego typu zmywarek. Zwraca uwagę, że po raz pierwszy zmywarki produkowane w Łodzi będą trafiać na rynki Ameryki Północnej, Australii i Azji.



Jak poinformowała Kujawa nowe modele posiadają funkcje współtworzone i wdrażane przez inżynierów z łódzkiej fabryki. Będą to zmywarki zaawansowane technologicznie z możliwością podłączenia do internetu za pomocą ekosystemu Home Connect. Pozwoli to na zdalną obsługę i dostosowanie parametrów zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta. Home Connect w razie awarii urządzenia umożliwia również zdalną diagnozę przez serwis fabryczny BSH.



"Dzięki temu serwisant przyjedzie w pełni przygotowany do dokonania naprawy w czasie jednej wizyty. Dalszy rozwój Home Connect umożliwi np.: zautomatyzowanie zakupu detergentów i środków pielęgnacyjnych bezpośrednio z ulubionego sklepu internetowego" – wyjaśniła Kujawa.



Spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego jest częścią międzynarodowego koncernu BSH Home Appliances Group. W Polsce jest sześć zakładów BSH produkujących artykuły gospodarstwa domowego różnych marek. Trzy w Łodzi - są to: fabryka pralek, zakład produkujący suszarki do ubrań i fabryka zmywarek. Dwa zakłady BSH są we Wrocławiu - to fabryki lodówek i piekarników, a na Podkarpaciu, w zakładzie w Rogoźnicy niedaleko Rzeszowa, produkuje się tzw. drobne AGD.