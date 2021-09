Firma HR Checkr pozyskała nowy kapitał przy wycenie w wysokości 4,6 mld USD

Checkr poinformował w środę, że pozyskał 250 mln USD kapitału w późnej fazie finansowania, prowadzonego przez firmę inwestycyjną Durable Capital, wyceniając firmę z branży HR na 4,6 miliarda dolarów.

Nowi inwestorzy Fidelity Management & Research Co i Franklin Templeton uczestniczyli w rundzie serii E, w którą zainwestowali również dotychczasowi inwestorzy, w tym BOND Capital, Khosla Ventures, IVP, T. Rowe Price, Coatue, Accel i Y Combinator. Checkr z siedzibą w San Francisco zebrał do tej pory 550 mln USD od momentu powstania w 2014 roku.

Wśród jej klientów są takie firmy jak Netflix Inc, amerykańska platforma Lyft Inc, giełda kryptowalut Coinbase Global Inc i firma wynajmująca domy Airbnb Inc.