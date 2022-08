Firma z ukraińskim kapitałem zainwestuje w Katowickiej SSE

"Przedsiębiorstwo już wcześniej działało na terenie Polski, równolegle prowadząc zakład produkcji w Charkowie. Ze względu na trwającą wojnę, firma przyspieszyła decyzję o rozwoju firmy nie w rodzimym kraju, ale w Polsce" - poinformowała we wtorek KSSE w portalu społecznościowym.

Zakład w Myszkowie powstanie na kupionej przez inwestora działce o powierzchni ponad 5,5 tys. m kw. Firma planuje także remont istniejących budynków, zakup maszyn produkcyjnych oraz uruchomienie malarni proszkowej.

Jak informuje KSSE, firma Sofe-Group Poland powstała w 2016 r. jako oficjalny przedstawiciel produktów marki Hitline w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Specjalizuje się w produkcji i eksporcie wyposażenia sklepów - przede wszystkim urządzeń chłodniczych.

Jak wcześniej informowała KSSE, do połowy tego roku zarząd Strefy wydał 32 decyzje o wsparciu nowych projektów wartych blisko 1 mld zł. W całym ub. roku Strefa wydała rekordowe 102 decyzje o wsparciu inwestycji wartych 5,35 mld zł.

W ocenie przedstawicieli KSSE, wynik uzyskany w pierwszym półroczu br. nadal należy do najlepszych w 25-letniej historii Strefy. Najchętniej swoje projekty lokowały na terenach katowickiej Strefy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (70 proc.), wobec 30 proc. dużych firm, w tym międzynarodowych koncernów.

Łącznie KSSE wydała już ponad 250 decyzji w ramach istniejącej od 2018 roku Polskiej Strefy Inwestycji. W samym ub. roku KSSE wydała 102 decyzje o wsparciu - był to roczny rekord w historii działania stref ekonomicznych w Polsce. 50 decyzji dotyczyło dużych firm i koncernów, a 52 - mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ubiegłoroczni inwestorzy zadeklarowali nakłady rzędu 5,35 mld zł, co przekłada się na ok. 4,7 tys. miejsc pracy.

KSSE obejmuje zasięgiem woj. śląskie i sześć powiatów woj. opolskiego. Obecnie w istniejącej od 25 lat Strefie działa ponad 540 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały ok. 42 mld zł i utworzyły 90 tys. miejsc pracy.