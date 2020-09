Firmy działają pod presją czasu

Transformacja cyfrowa ma trzy główne aspekty. Pierwszy – technologiczny, związany z innowacjami tj. big data, chmurą, 5G, internetem rzeczy oraz sztuczną inteligencją. Drugi – kulturowy, gdyż wpływa na relacje w firmie, redukcję hierarchii oraz interakcje z klientami. I trzeci – biznesowy, bo obniża koszty i pozwala tworzyć nowe modele biznesowe – podkreśla Piotr Pągowski, wiceprezes zarządu w Solwit.

COVID-19 pokazał, że przebudowa cyfrowa musi teraz postępować szybko. Co jest najtrudniejsze we wprowadzaniu zmian? Jaka jest i będzie rola szefów firm, a jaka osób odpowiedzialnych za technologię IT?

Zobacz więcej Piotr Pągowski, wiceprezes Solwit SA. Z branżą IT jest związany od 1993 r. Karierę rozpoczynał w firmach Baza i Westwood Polska. Potem zajmował stanowisko dyrektora regionalnego w Europie Centralnej i Wschodniej w firmie Intel. W latach 2006-2011 prowadził działy biznesu konsumenckiego w firmie Microsoft, W latach 2011 –15 był dyrektorem generalnym personal systems and printing group w HP Polska. Jest również członkiem rady nadzorczej CD Projekt Red, głównego wydawcy gier w Polsce, oraz funduszu inwestycyjnego Black Pearls VC.

Piotr Pągowski: Czytałem opis dużego badania wśród liderów dojrzałych przedsiębiorstw z USA. Aż 81 proc. z nich twierdzi, że wdrażanie nowych technologii jest krytyczne dla przewag konkurencyjnych firm w przyszłości, ale tylko 23 proc. takich konwersji kończy się sukcesem, a ponad 70 proc. porażką.

Dlaczego?

Moim zdaniem z powodu niezrozumienia problemu. Jeśli ktoś mówi „transformacja cyfrowa”, to myśli „dział IT, to oni się tym zajmą”. A to niestety tak nie działa. Transformacja przekrojowo wpływa na całą firmę i może zmieniać model biznesowy. Oczywiście ważna jest rola działu IT, który orientuje się w trendach, ale zwykle jest on uwikłany w bieżące wsparcie pracowników. Dlatego kluczowa staje się rola liderów biznesowych.

Z drugiej strony mamy zarząd firmy, który ma wizję biznesową, ale potrzebuje wsparcia wiedzą technologiczną. Tu pojawia się zadanie dla firm takich jak nasza, aby z zewnątrz przyjrzeć się procesom i zaproponować rozwiązania.

Jak w praktyce może wyglądać transformacja biznesu?

Posłużę się dwoma przykładami. Jeden z naszych klientów, spora firma hurtowa z branży farmaceutycznej, posiada, jak wiele innych, duże ilości danych. Te dane tkwią w różnych silosach, jak aplikacje, bazy danych, arkusze kalkulacyjne. Pomogliśmy więc wdrożyć narzędzie chmurowe Big Query do analizy i raportowania. Dzięki niemu szefowie firmy nie tylko lepiej rozumieją swój biznes i klientów, ale dodatkowo dane w postaci raportów stały się produktem, który mogli zaoferować i zyskać dodatkowe dochody.

Innym przykładem może być znany trener biznesowy, który prowadzi małą firmę. Organizował tradycyjne szkolenia i treningi w Polsce i za granicą. Pełne sale, zapełniony kalendarz – typowy biznes off-line, choć pan prowadził także serię podcastów. Pandemia zmieniła wszystko. Kalendarz zrobił się nagle pusty, bo wszyscy odwoływali szkolenia. W ciągu pół roku trener przeniósł swój biznes do internetu. Stworzył całą infrastrukturę, studio, systemy płatności tak, aby szkolenia mogły być realizowane on-line. Co więcej, zaoferował dodatkową usługę, czysto cyfrową, w postaci pomocy ludziom, którzy chcą zacząć budowę swojej obecności mediowej on-line na bazie jego infrastruktury i doświadczeń.

W których branżach zmiany mogą potrwać najdłużej?

Jeśli ktoś działa na rynku cyfrowym, to będzie miał łatwiej. W firmach produkcyjnych przebudowa będzie przebiegać inaczej. My nie zastąpimy wytopu surówki procesem cyfrowym, ale możemy go otoczyć zdigitalizowanymi usługami, które będą wpływały znacząco na jakość produkcji, automatyzowały procesy i znacząco poprawiały komfort klientów. Takie rozwiązania wdrażamy już dziś, wykorzystując chmurę obliczeniową czy sztuczną inteligencję.

Trudniejsze do akceptacji może być przeniesienie informacji do chmury obliczeniowej w ochronie zdrowia czy obszarze bezpieczeństwa. Dotykamy tutaj danych wrażliwych, a to kwestia zaufania i roli ustawodawcy.

A co pomoże w transformacji cyfrowej?

Z mojej praktyki biznesowej wynika, że wszystko sprowadza się do pewnych wartości, według których działa firma. To nie zależy od branży. Pomaga spłaszczenie struktur, hierarchii i usuwanie sztucznych barier tworzących szklane sufity. Do liderów należy zachęcanie zespołu do eksperymentowania i podejmowania ryzyka.

Z prawem do popełniania błędów?

Oczywiście, ale jeśli ktoś popełni trzeci raz taki sam, to trzeba się zastanowić. W tej chwili żadnej firmy nie stać na przeoczenie zmian i zachodzących trendów. Dlatego budują one specjalne działy, które mają być oczami i uszami na rynku. Tworzą fundusze venture capital, które np. mają wyszukiwać start-upy, czasem po to, żeby na nich zarobić, ale także po to, by mieć kontakt z innowacją, która jest gdzieś tam za horyzontem i łatwo ją przeoczyć. Dlatego tak ważne są kultura organizacji i szeroki przepływ informacji w obu kierunkach o tym, jak się zmieniają otoczenie i konkurencja, jakie są szanse na nowe modele biznesowe.

Chciałbym też podkreślić, że COVID-19 jak każda recesja zmienia zasady gry i firmy nie mają dużo czasu, aby powoli wdrażać innowacje. Działać trzeba tu i teraz, a rolą firmy takiej jak Solwit jest móc wytwarzać innowacje szybko pod potrzeby naszych klientów.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗