Firmy finansowe przeniosły z Wlk. Brytanii do Europy już 900 mld funtów

Aktywa firm finansowych o wartości około 900 mld funtów (4,46 bln zł) zostały już przeniesione poza Wielką Brytanię, wynika z najnowszego raportu dotyczącego kosztów związanych z brexitem.

Przenosiny kosztowały od 3 do 4 mld GBP i obejmują 5 tys. oczekiwanych ruchów personelu lub lokalnych pracowników, a liczba ta jeszcze wzrośnie.

Badanie przeprowadzone przez think tank New Financial na rynku kapitałowym mówi, że 275 firm przeniosło część lub całość swojej działalności, a Dublin stał się najpopularniejszą docelową lokalizacją.

Raport stwierdza, że negatywny wpływ brexitu na sam Londyn, jedno z centrów światowych finansów, jest większy niż oczekiwano i zdecydowanie może się jeszcze pogorszyć.

Biznes będzie nadal przeciekać z Londynu do UE, a więcej miejsc zostanie zarezerwowanych dla pracowników w lokalnych oddziałach" - powiedział William Wright, założyciel i dyrektor zarządzający New Financial.