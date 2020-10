Firmy stawiają na sieci hiperkonwergentne

Warto inwestować w nowatorskie rozwiązania, dzięki którym serce IT bije w rytmie potrzeb biznesu. Szybko zwrócą się one z nawiązką. Możliwości nowoczesnej architektury w Data Center sprawią, że biznes skorzysta w wielu wymiarach.

Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, firmy muszą szybko reagować na zmiany dotyczące biznesu. Nieoczekiwana globalna pandemia COVID-19 sprawiła, że wiele działań przeniosło się do przestrzeni wirtualnej, a aplikacje biznesowe obciążone są bardziej niż zwykle. Przedsiębiorstwa musiały błyskawicznie dostosować sposób działania do potrzeb swoich klientów i nowych warunków współpracy. W wielu przypadkach nastąpiło całkowite przeniesienie kontaktu z klientami do postaci cyfrowej. Również wiele interakcji wewnątrz firm ograniczanych jest do minimum i zastępowanych odpowiednimi procedurami i procesami, aby zmniejszyć ryzyko utraty ciągłości funkcjonowania biznesu. Dotyczy to obsługi procesów zamówień, logistyki, obsługi posprzedażowej, a nawet przesuwania całych działów projektowania do pracy zdalnej. Niestety przeniesienie obsługi klientów na platformę cyfrową niesie ze sobą konkretne wymagania i ryzyka operacyjne oraz utraty reputacji. Jakość obsługi użytkowników, czyli czas dostępu do informacji, stopień skomplikowania ich uzyskania, intuicyjność interakcji to tylko niektóre czynniki mające wpływ na to, czy dany konsument będzie chciał skorzystać z oferty firmy. Duża konkurencja i łatwość dostępu do alternatywnych dostawców powodują, że szybko można stracić uwagę potencjalnego klienta.

Aby móc sprawnie i dynamicznie komunikować się i odpowiadać na potrzeby klientów, firmy potrzebują dobrze napisanych aplikacji oraz odpowiednio wydajnej infrastruktury. W realizacji obu zagadnień pomagają rozwiązania firmy Cisco. Przyjrzyjmy się bliżej zagadnieniu infrastruktury — musi być nie tylko wydajna, lecz także wysokodostępna i łatwa w zarządzaniu. Wysoki stopień skomplikowania budowy środowisk IT powodował, że były one trudne w zarządzaniu i powoli reagowały na zmiany. Wraz z potrzebą szybszego dopasowywania środowisk do wymagań odbiorców i upraszczania ich budowy pojawiła się szansa na wykorzystanie możliwości, które niosą rozwiązania hiperkonwergentne.

Co to znaczy, że architektura IT jest hiperkonwergentna?

Tradycyjnie rozwiązania IT budowane były z wykorzystaniem serwerów, pamięci masowych i przełączników. Komponenty dobierano samodzielnie, pieczołowicie zestawiano, łączono i konfigurowano dla uzyskania końcowego efektu. Czasami elementy nie do końca pasowały do siebie, czasami dobrane były niezgodnie ze sztuką i efekty bywały mizerne. Od kilku lat alternatywą dla projektowania klasycznego środowiska IT stanowi model hiperkonwergentny. Jest to budowa z wykorzystaniem wyłącznie prostych serwerów Rack z dyskami i odpowiednim oprogramowaniem. Jedno kompletne rozwiązanie oferuje wszystkie potrzebne do działania elementy: sieć, przestrzeń danych, moc obliczeniową oraz wirtualizator. Rozwiązanie jest małe, pozbawione skomplikowanych elementów i łatwo się nim zarządza. Taka nowoczesna infrastruktura jest odchudzona, bardziej elastyczna i może być lepiej przystosowywana do potrzeb odbiorców. Przykładem takiego rozwiązania jest platforma Cisco Hyperflex.

— Można powiedzieć, że hiperkonwergencja to integracja składników, takich jak moc obliczeniowa, pamięć masowa oraz sieć, w ramach jednego gotowego rozwiązania. Dzięki takiemu połączeniu jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie wdrożyć rozwiązanie platformy obliczeniowej, która z powodzeniem będzie nam służyła za środowisko produkcyjne dla najbardziej wymagających obciążeń — wyjaśnia Przemysław Knaś, Solutions Architect w NTT Ltd. w Polsce.

Rozwiązanie z potencjałem

Co można osiągnąć, inwestując w rozwiązanie hiperkonwergentne?

Dzięki inwestycji w Cisco Hyperflex firma otrzymuje rozwiązanie gwarantujące ciągłość działania, olbrzymią moc obliczeniową w małej formie i proste zarządzanie. Cisco Hyperflex zabezpiecza środowisko przed utratą danych i jest przygotowane na kontynuowanie pracy w przypadku awarii poszczególnych elementów. Wykorzystuje najnowsze dostępne rozwiązania technicznie, najszybsze dyski i najbardziej wydajne sieci, dzięki czemu daje aplikacjom wymagane zasoby, zachowując przy tym małą formę i prostą budowę. Przekłada się to na niskie koszty utrzymania rozwiązania, krótki czas wprowadzania zmian oraz niewielkie koszty początkowe zakupu rozwiązania z możliwością późniejszej rozbudowy.

Platforma Cisco pozwala zoptymalizować system pod kątem ekonomicznym. Na początek wystarczy zainwestować w wymagane minimum, zachowując możliwość doposażania środowiska w miarę rosnących potrzeb. Nie trzeba kupować rozwiązania na wyrost, martwiąc się o to, czy zostanie wykorzystane w przyszłości. Hyperflex zapewnia dużą elastyczność pracy, ponieważ bez zatrzymywania produkcji pozwala dokładać kolejne moduły zwiększające pamięć lub np. moc obliczeniową wraz z pojawiającym się zapotrzebowaniem. Pod tym względem Hyperflex przypomina korzystanie z chmury publicznej, jednak w odróżnieniu od niej koszty środowiska znane są z góry i nie rosną w miarę wykorzystania ponad normę. Rozwiązanie Cisco doskonale spełnia stawiane przez firmy wymaganie skalowalności.

— Wielką wartością platformy Cisco Hyperflex jest zapewniana przez nią wysoka wydajność krytycznych aplikacji IT. Mnogość obliczeń, wymagająca baza danych albo system ERP nie muszą już oznaczać zakupów dedykowanego środowiska macierzy, serwerów i drogiej sieci SAN. Hyperflex świetnie radzi sobie z najbardziej wymagającymi aplikacjami. Jeśli jednak firma posiada już sieć SAN lub macierze, rozwiązanie Cisco można z nimi zintegrować i wykorzystywać wspólnie — przekonuje Krzysztof Banel, Technical Solution Architect w Cisco Systems.

IT kluczową płaszczyzną biznesu

Jeśli firma charakteryzuje się rozproszoną organizacją, planuje rozwój oddziałów regionalnych albo budowę sieci sprzedaży i potrzebuje solidnego back office’u, platforma hiprekonwergentna świetnie się sprawdzi. Rozwiązanie rozproszone, z centralnym zarządzaniem, pozwala zbudować elastyczną architekturę firmową i scalić system z aplikacjami w oddziałach rozproszonych. Inny przykład, bardzo dziś aktualny, to firmy budujące systemy e-commerce. W połączeniu CRM z chmurą rozwiązanie Hyperflex pomaga firmom tworzyć sieci klienckie w wersji B2B lub C2C, z wbudowanym np. programem lojalnościowym, i organizować sprzedaż własną lub zintegrowaną z globalnymi e-marketami.

Jedną z firm wykorzystujących Cisco HyperFlex jest Olimp Labs. Firma znana jest na rynku jako bardzo prężny gracz i potentat branży odżywek dla sportowców, suplementów diety, produktów farmaceutycznych i żywności specjalnego przeznaczenia.

— Od naszych partnerów biznesowych oraz proponowanych rozwiązań oczekujemy najwyższej jakości, dlatego też zdecydowaliśmy się na wdrożenie nowej platformy serwerowej. Chcemy optymalizować nasze systemy informatyczne pod kątem ekonomicznym, a jednocześnie mieć możliwość ich rozbudowywania w miarę powstających potrzeb biznesowych. Musimy również zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla naszej technologii i R&D oraz zgodność z przepisami prawa i branżowymi. W celu spełnienia tych oczekiwań stanęliśmy przed decyzjami dotyczącymi rozbudowy infrastruktury sprzętowej — wyjaśnia Maciej Drapała, Kierownik IT w Olimp Labs. — Na początku chcieliśmy przede wszystkim uniknąć utrzymywania przewymiarowanej infrastruktury, która nie będzie w pełni wykorzystywana. Rozwiązanie spełniło nasze oczekiwania: jego skalowalność pozwala na ograniczenie kosztów potrzebnych na rozbudowę infrastruktury tradycyjnymi metodami, zapewnia elastyczność i umożliwia szybkie reagowanie na dynamicznie zmieniający się biznes. Bez konieczności zatrzymywania środowisk produkcyjnych możemy rozbudowywać kolejne moduły tego rozwiązania i zwinnie dostosowywać się do zmian rynkowych i nowych potrzeb biznesu — mówi Maciej Drapała.

Komunikacja i ocena potrzeb

Przystępując do inwestycji w platformę hiperkonwergentną, taką jak Cisco HyperFlex, trzeba na wstępie określić potrzeby i oczekiwania firmy. Zarówno w początkowych etapach, jak i podczas wdrożenia stawiamy na sprawdzonych integratorów rozwiązań Cisco. W profesjonalny sposób dokonują analizy niezbędnych prac, sprawdzają wymagania producentów oprogramowania biznesowego oraz oczekiwania klientów, aby cały proces instalacji i wdrożenia przebiegał sprawnie, bezproblemowo i terminowo.

Krzysztof Banel odpowiada w Cisco za projektowanie architektury DC.

— Mamy już kilkuletnie doświadczenie z systemami hiperkonwergentnymi. Wiemy, z czym się mierzymy i każde wdrożenie to dla nas kolejne miłe wyzwanie. Wymagania stawiane infrastrukturze serwerowej są wysokie, ale jesteśmy spokojni o możliwości rozwiązania. Zdarza się, że firmy oczekują od nas wdrożenia rozwiązania bez przestojów i przerywania produkcji, bez zwalniania rytmu pracy. Takie wymagania HyperFlex jest w stanie spełnić — przekonuje Krzysztof Banel.

Jego opinię potwierdza przedstawiciel integratora.

— Jako firma NTT Ltd. w Polsce mamy doświadczenie z platformą Cisco HyperFlex u wielu klientów zarówno w kraju, jak i na świecie. Jesteśmy pionierem w Polsce we wdrażaniu tej platformy pod systemy SAP HANA oraz platformy w wydaniu klastra opartego na szybkich dyskach NVMe. W każdym z tych przypadków praca z tym rozwiązaniem była prosta, a wyniki wdrożeń przekraczały oczekiwania stawiane przez klientów końcowych — dodaje Przemysław Knaś.

Własne rekomendacje dodaje również jeden z klientów Cisco.

— Z pełnym przekonaniem potwierdzam skuteczność tego systemu, jego funkcjonalność i innowacyjność. Te wartości są niezwykle spójne z naszą filozofią biznesu. Stawiamy na ciągły postęp, dynamikę, realizowanie rozwiązań, które są odpowiedzią na trendy rynkowe i potrzeby konsumenta. Olimp Labs stale się rozwija, wierzymy, że inwestycje w innowacje są krokiem w dobrą stronę — mówi Maciej Drapała z Olimp Labs.

