Dane Stowarzyszenia Leasingu Sprzętu i Finansów (ELFA) pokazały, że we wrześniu spadły pożyczki firm z USA związane z inwestycjami kapitałowymi, informuje Reuters. Sytuacja jednak ulega stopniowej poprawie.

Firmy zza Atlantyku podpisały w zeszłym miesiącu umowy na nowe pożyczki, leasing i linie kredytowe o wartości 8,7 mld USD. To o 13 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2019 r., kiedy tego typu wskaźnik ukształtował się na poziomie 10 mld USD.

Jednak w porównaniu z sierpniem 2020 r. pożyczki odnotowały spory, bo sięgający 24 proc. wzrost.

Zdaniem Ralpha Petta, dyrektor generalnego ELFA, mimo bolesnych skutków pandemii koronawirusa, branża generalnie dobrze sobie radzi sama, a część działających w niej firm mówi nawet o dobrym roku.

Liczba zezwoleń kredytowych zwiększyła się we wrześniu do 72,9 proc. z 71 proc. miesiąc wcześniej, co również sygnalizuje poprawiającą się sytuację gospodarki.