Firmy zaciągnęły rekordowe 2,44 bln USD długu w 2019 roku

Produkcja i jej ceny dramatycznie spadają

Produkcja w listopadzie była niższa niż w październiku o 5,5 proc. — podał GUS. Jednocześnie urząd poinformował, że ceny produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie spadły w skali miesiąca o 0,4 proc. Spadki były większe, niż spodziewali się analitycy.O ile w poniedziałek specjaliści byli mile zaskoczeni niska inflacją i nieco wyższym wzrostem PKB w III kwartale, niż się spodziewano, o tyle wtorkowe dane GUS były gorsze od oczekiwań. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (czyli ceny hurtowe — inaczej PPI) spadły w listopadzie o 0,8 proc. licząc rok do roku — podał Główny Urząd Statystyczny. Analitycy szacowali spadek PPI o 0,1 proc. po spadku o 0,5 proc. w październiku. Z kolei roczna dynamika produkcji przemysłowej w listopadzie wyniosła -0,8 proc. przy wzroście o 1,6 proc. Ekonomiści spodziewali się, że produkcja rok do roku spadnie o 0,4 proc.— Dane GUS potwierdziły przewidywania rynków co do tendencji produkcji i cen producentów, które były spadkowe. Jednak skala tych spadków była głębsza, niż oczekiwał rynek — powiedziała Katarzyna Zajdel-Kurowska, ekonomistka Banku Handlowego.Jej zdaniem, za mocniejszy od...