Firmy zaoszczędzą na przelewach w euro

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem, banki muszą zrównać ceny transgranicznych przelewów w euro w UE (SEPA) z cenami odpowiadających im przelewów krajowych. Bank Millennium poszedł jednak o krok dalej i dodatkowo w ramach promocji zaoferował przedsiębiorcom całkowite zniesienie tych opłat oraz objęcie promocją także krajowych przelewów w euro.

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej rozliczają się ze sobą w euro. Jest to korzystne szczególnie dla eksporterów, którzy od zagranicznych kontrahentów otrzymują zapłatę w walucie. Gdy z krajowymi partnerami musieli rozliczać się w złotych, ponosili ryzyko kursowe, które nie wpływało korzystnie na ich konkurencyjność na zagranicznych rynkach.

Jak wynika ze statystyk Narodowego Banku Polskiego, w drugim kwartale 2019 roku wartość krajowych transakcji zrealizowanych za pośrednictwem systemu Euro Elixir wyniosła blisko 7 mld euro. Średnia miesięczna liczba transakcji przekroczyła zaś 20 tys. W jednym i drugim przypadku oznacza to niemal dwukrotny wzrost w porównaniu z tym samym okresem roku 2017. Są to co prawda dane zbiorcze, obejmujące transakcje realizowane przez osoby fizyczne i prawne (dokładniejszych statystyk nie ma), niemniej obrazują skalę zjawiska i potwierdzają jego wyraźny trend wzrostowy.

System Euro Elixir działa od 2005 roku. Zapewnia możliwość przesyłania jednorazowo praktycznie nieograniczonych sum, co jest szczególnie przydatne w prowadzeniu działalności handlowej, gdy potrzebna jest bieżąca i sprawna wymiana należności, a przelewane kwoty są bardzo wysokie.

W krajach strefy euro zarówno przelewy wewnętrzne, jak i przelewy zagraniczne pomiędzy tymi krajami to przelewy w tej samej walucie. W Polsce, gdzie walutą jest złoty, istotna jest także inna kwestia. Każdy przelew w euro jest w istocie traktowany jak przelew zagraniczny, niezależnie od tego czy odbiorca znajduje się w kraju, czy też poza granicami i koszty jego realizacji zarówno dla banków jak i przedsiębiorców są wyższe od przelewów krajowych w złotych. To jednak właśnie się zmienia. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem nr 2019/518, dotyczącym limitu opłat za przelewy w euro, banki muszą zrównać koszty płatności transgranicznych w euro wykonywanych do krajów należących do Unii Europejskiej z cenami odpowiadających im przelewów krajowych. Zmiany mają być wdrożone do 15 grudnia tego roku.

Bank Millennium, pracując nad implementacją wspomnianego rozporządzenia, postanowił pójść o krok dalej i w ramach promocji nie tylko zniósł od 1 listopada 2019 roku aż do końca 2020 roku opłaty za przelewy SEPA z rachunków firmowych, zarówno przychodzące, jak i wychodzące, ale objął tą promocją również krajowe przelewy w euro. Oferta jest dostępna dla każdej firmy, niezależnie od skali prowadzonej działalności i długości relacji z bankiem. Dla przedsiębiorców jest to zatem szansa, żeby nieco obniżyć koszty prowadzonej działalności.

– Doszliśmy do wniosku, że chcemy zrobić dla naszych klientów coś więcej. Wprowadziliśmy ofertę promocyjną, w ramach której darmowe są nie tylko transgraniczne, ale również krajowe przelewy w euro dokonywane z kont firmowych. Wiemy, że wielu naszych klientów biznesowych rozlicza się między sobą właśnie w tej walucie – tłumaczy Marta Postek, dyrektor departamentu bankowości transakcyjnej w Banku Millennium.

Marta Postek przypomina też, że klienci Banku Millennium mają także dostęp do atrakcyjnych kursów walut, a firmy z segmentu przedsiębiorstw do nowoczesnej i bezpłatnej cyfrowej platformy walutowej Millennium Forex Trader.

– Platforma dostępna jest online w serwisie internetowym i aplikacji mobilnej dla przedsiębiorstw i umożliwia bieżącą kontrolę kursów walut, przebiegu transakcji walutowych oraz pozycji walutowej firmy. Dzięki dostępowi online do aplikacji, osoby decyzyjne w firmach mają możliwość wymiany walut przy pomocy telefonu lub tabletu, w dowolnym miejscu i w dogodnym momencie, gdy kurs waluty jest najkorzystniejszy. Dzięki temu przedsiębiorcy zmniejszają koszty wymiany walut i ograniczają ryzyko strat – tłumaczy przedstawicielka Banku Millennium.

– Transakcje są realizowane bardzo szybko, w ciągu kilkunastu sekund, a ich obsługa jest prosta i wygodna – zapewnia Marta Postek.

