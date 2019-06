Amerykańska gospodarka radzi sobie dobrze, ale nie dowiedzielibyście się tego słuchając prezydenta USA, powiedział były wiceszef Fed Stanley Fisher.

Fisher uważa, że presja wywierana przez Donalda Trumpa na Fed, aby obniżał stopy procentowe, zagraża niezależności banku centralnego USA. Zwrócił uwagę, że choć niskie koszty pieniadza zwiększyłyby zatrudnienie na już mocnym rynku pracy, to odbyło by się to kosztem śmiertelnego ciosu dla Fed.