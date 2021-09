Fitch: wysokie ceny gazu w Europie przynajmniej do końca sezonu grzewczego

Agencja Fitch uważa, że gaz w europejskiej gospodarce może pozostać bardzo drogi do końca zimowego sezonu grzewczego. Powodem jest m.in. niski poziom zapasów surowca w magazynach, informuje Reuters.

Analitycy agencji podkreślili, że rekordowe poziomy wyceny gazu ziemnego bardzo mocno wywierają presję na łańcuchy dostaw wielu sektorów europejskiej gospodarki od dostawców energii poprzez producentów wyrobów chemicznych (np. nawozów) po wytwórców towarów konsumpcyjnych. Szczególnie mocno dotknięte są nimi mniejsze firmy, które nie są w stanie skutecznie zrekompensować sobie wysokiej ceny paliwa. Duże podmioty rynkowe są do tego zdecydowanie lepiej przygotowane

Jak napisano w raporcie, rekordowo wysokie ceny w Europie wynikają ze zwiększonego popytu (z powodu szerszego ożywienia gospodarczego i czynników pogodowych), konkurencji z Azją o LNG oraz ograniczonej reakcji podaży ze strony Gazpromu, największego europejskiego dostawcy, odpowiadającego za około jedną trzecią gazu na Starym Kontynencie. Na to nakładają się obawy o deficyt gazu w sezonie zimowym, co wynika z niskiego stopnia zapełnienia i wykorzystania europejskich magazynów w porównaniu z poprzednimi latami. Według stanu na 18 września, wykorzystanie wszystkich zbiorników gazowych w Europie wynosiło jedynie 72 proc., w przypadku związanych z dostawą surowca od Gazpromu, było to zaledwie 19 proc. zaś średnia dla lat 2015-2020 w tym okresie dla całości magazynów wynosiła 86 proc.

Zdaniem Fitch, choć całkowity eksport Gazpromu powinien wzrosnąć w 2021 r., nie wystarczy to jednak do zrównoważenia rynku.

Poniżej zaktualizowana 2 września przez Fitch prognoza cen gazu: