Flagowy fundusz Bridgewater osiągnął 32 proc. zwrotu w pierwszym półroczu

Flagowy fundusz hedgingowy prowadzony przez Bridgewater Associates osiągnął 32 proc. zwrotu w pierwszej połowie roku dzięki bardzo wysokiej zmienności na rynkach, informuje Bloomberg powołując się na anonimowe źródła.

Stworzony przez Raya Dalio Bridgewater Associates, zarządzający ok. 150 mld USD aktywów, to największy na świecie gracz na rynku funduszy hedgingowych. Według źródeł Bloomberga, poinformował inwestorów, że jego fundusz Pure Alpha II osiągnął 4,8 proc. zwrotu w czerwcu. To podwyższyło jego przeciętny roczny zwrot od powstania w 1991 roku do 11,4 proc.