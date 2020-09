Fogiel: Liczę, że byli koalicjanci się zreflektują

Gowin: biorę pod uwagę scenariusz rządu mniejszościowego

Jeżeli mamy rzeczywisty spór w sprawie wyborów 10 maja, to może się okazać, że konsekwencją tego sporu będzie utrata większościowego charakteru przez rząd Mateusza Morawieckiego. Nie jest to scenariusz, który chciałbym realizować, ale biorę go pod uwagę, powiedział w poniedziałek lider Porozumienia Jarosław Gowin.