Punktem spornym pozostaje oczywiście irański program atomowy, co do którego Amerykanie mają duże obawy, a z kolei Irańczycy liczą, że pozwoli on rozgrywać im kluczową rolę w regionie Bliskiego Wschodu, gdzie liczącymi graczami są Izrael i Arabia Saudyjska.

W interesie geopolitycznym siła Iranu nie jest na rękę sojusznikom USA, gdyż Teheran jest jednocześnie ambasadorem interesów Rosji w tym regionie, pozwalając jej nadal kontrolować sytuację w Syrii. Praktycznie jednak administracja Bidena potrzebuje taniej ropy na globalnych rynkach, jeżeli Demokraci nie chcą przegrać wyborów połówkowych w listopadzie.

To może być powód dla którego Amerykanie będą szukać porozumienia z Irańczykami - stabilizacja cen ropy na rynkach jest kluczowa.

FOIL - wykres dzienny DM BOŚ

FOIL- wykres tygodniowy DM BOŚ

Tymczasem wykresy dzienne i tygodniowe dla ropy WTI zaczynają sugerować, że spadki surowca zapoczątkowane w połowie czerwca mogły zostać już zakończone i rynek może pomału szykować się do jesienno-zimowej fali zwyżek. Czy ewentualny deal z Iranem będzie mógł temu przeszkodzić?