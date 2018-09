Forte w marcu podejmie decyzję o inwestycji w piątą fabrykę mebli

Fabryka Mebli Forte, która pierwotnie planowała rozpoczęcie budowy piątej fabryki mebli jeszcze w 2018 roku, do końca I kwartału 2019 roku podejmie decyzję, czy rusza z jej budową w przyszłym roku, czy przesuwa rozpoczęcie inwestycji na rok 2020 – poinformował PAP Mariusz Gazda, członek zarządu spółki.

Dodał, że powodem wstrzymania rozpoczęcia inwestycji w Suwałkach jest przede wszystkim niespodziewany spadek sprzedaży mebli na rynkach Europy Zachodniej i w Polsce, związany prawdopodobnie z letnimi wysokimi temperaturami i niechęcią klientów do odwiedzania sklepów i zakupów mebli. Z drugiej strony Forte musi poprawić rentowność sprzedaży, aby nie przekroczyć kowenantów, zdefiniowanych w warunkach pozyskanego przez spółkę finansowania.

"Ostateczną decyzję o uruchomieniu piątego projektu fabryki mebli podejmiemy pod koniec pierwszego kwartału 2019 roku. Po pierwsze musimy wiedzieć, co się dzieje z rynkiem, gdyż rynek meblowy w zachodnich sieciach meblowych, jest dużo słabszy niż przewidywaliśmy. Od kwietnia obroty w sklepach spadają o ponad 10 proc. Właściciele sklepów wskazują, że to ze względu na bardzo dobrą pogodę. Nie było dawno tak gorącego lata. Na zachodzie większość sklepów z meblami nie jest tak nowoczesna jak u nas, tam w większości nie ma klimatyzacji, stąd niechęć do zakupów. Teraz pogoda się zmienia, liczymy, że sezon się zacznie. Widzimy, że coś się ruszyło w zamówieniach, ale jaki będzie ostatecznie sezon, trudno obecnie przewidywać” – powiedział Gazda.

"Po pierwsze sytuacja na rynku musi być dobra. Po drugie my musimy trochę się skonsolidować, pospłacać pewną część kredytów, poprawić rentowność, poprzez wymianę oferty na wyżej marżową. Banki podtrzymują ofertę kredytową, ale oczekują poprawy rentowności EBITDA” – dodał.

W pierwszym półroczu 2018 roku EBITDA Forte zmniejszyła się do 58 mln zł z 70,5 mln zł rok wcześniej. Zadłużenie sięgnęło 637 mln zł wobec 600 mln zł rok wcześniej.

Przy publikacji wyników spółka poinformowała o przekroczeniu na koniec II kwartału. kowenantów zdefiniowanych w warunkach pozyskanego przez spółkę finansowania". Zarząd Forte poinformował o podpisaniu aneksów do umów kredytowych po 30 czerwca 2019 r., które zmieniają ustalone wskaźniki do poziomów dostosowanych do obecnej sytuacji rynkowej.

"Na koniec czerwca przekroczyliśmy kowenanty, które zakładały maksymalny stosunek EBITDA do zadłużenia na 5,5. Obecnie mamy podwyższone kowenanty. Natomiast na koniec trzeciego kwartału 2019 wracamy na poziomu 3.0. Nie grozi nam wstrzymanie kredytów" – powiedział Gazda.

Forte zainwestowało już tym roku blisko 90 mln zł, a kolejne inwestycje mają sięgnąć 50 mln zł.

W kwietniu 2018 roku Forte otworzyło fabrykę płyt wiórowych w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co jest pierwszym etapem wartej ponad 700 mln zł inwestycji.

Kolejnym etapem inwestycji w Suwałkach ma być budowa piątej fabryki mebli w grupie. Nakłady mają sięgnąć 80 mln euro. Pierwszy etap zakłada zainwestowanie 60 proc. tej kwoty, które zostaną przeznaczone na infrastrukturę, budynki i maszyny. Drugi etap zakłada dalsze umaszynowienie.

Gazda podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi, że w związku z inwestycjami, nie należy spodziewać się wypłaty dywidendy z zysku za 2018 roku.

"Na pewno nie ma co spodziewać się wypłaty dywidendy. Musimy się skonsolidować, poprawić rentowność, przy takich inwestycjach trzeba się będzie trochę wstrzymać z dywidendą, ponieważ efekt finalny będzie dużo więcej wart niż teraz” - powiedział.

Forte to polski producent mebli do samodzielnego montażu. Spółka powstała w 1992 roku, a w 1996 roku zadebiutowała na GPW. Obecnie Forte posiada pięć zakładów produkcyjnych w Polsce zlokalizowanych w : Ostrowi Mazowieckiej, Suwałkach, Białymstoku oraz Hajnówce. Całkowita powierzchnia produkcyjna wszystkich polskich fabryk wynosi 143 tys. m kw., zaś powierzchnia magazynowa 103 tys. m kw.