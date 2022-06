Forum Wizja Rozwoju: pogłębiona diagnoza kondycji polskiej gospodarki

W poniedziałek 20 czerwca rozpoczyna się piąta edycja Forum Wizja Rozwoju – największe wydarzenie gospodarcze północnej Polski. Czego można się spodziewać po jubileuszowej edycji?

Materiały organizatora Fot. Maciej Kurczalski - 3MFOTO.pl

„V edycja Forum Wizja Rozwoju to okazja do spotkania przedstawicieli ministerstw, spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorców i naukowców. Wspólnie debatować będziemy nad przyszłością gospodarczą naszego kraju, odbudową po pandemii i wyzwaniami, jakie staną przed Polską w związku z wojną w Ukrainie i kryzysem grożącym naszemu kontynentowi” – mówi Piotr Karczewski, współzałożyciel Fundacji Wizja Rozwoju, doradca Prezydenta RP, zachęcając do udziału w tej wyjątkowej wymianie doświadczeń, poglądów i w poszukiwaniu wspólnych projektów gospodarczych stanowiących szansę rozwoju dla polskiej gospodarki.

W tegorocznym programie przewidziano debaty i spotkania poświęcone sprawom szczególnie ważnym w obecnej sytuacji geopolitycznej – związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem i energetyką. W dn. 20-21 czerwca w Gdyni, w obiektach Akademii Marynarki Wojennej toczyć się też będą dyskusje związane z gospodarką morską, a także z rozwojem społeczności lokalnych.

Podczas V edycji Forum Wizji Rozwoju nie zabraknie też tematu srebrnej gospodarki, nowością będą Targi Pracy, które zaprezentują ogromny potencjał Ochotniczych Hufców Pracy i polskiego rzemiosła, tradycyjnie już wydarzeniu będzie też towarzyszyć Hackathon i Forum Kół Gospodyń Wiejskich, zaplanowano także uroczyste obchody 40-lecia Solidarności Walczącej.