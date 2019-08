Fotowoltaika – energia, oszczędności, ekologia

Czwarta Rewolucja Przemysłowa i idący za nią rozwój automatyzacji procesów technologicznych w naturalny sposób mobilizuje wielkie przedsiębiorstwa do aktywnego korzystania z alternatywnych źródeł energii. Widać to doskonale na przykładzie KGHM - pisze Andrzej Kensbok, Dyrektor Naczelny ds. Projektów Strategicznych KGHM Polska Miedź S.A.

Obecnie spółka jest jednym z największych konsumentów energii elektrycznej w Polsce, zużywając prawie 3 terawatogodziny rocznie, co stanowi ok. 2-3 proc. rocznego zapotrzebowania całego kraju. Co więcej, jak wynika z niedawnego raportu Columbia Center for Sustainable Investment, w sektorze wydobywczym zapotrzebowanie to wzrośnie do 2035 roku aż o 36 proc. Główny wpływ będzie miał na to rozwój Przemysłu 4.0.

To jednak nie jedyny powód, dla którego firmy decydują się na dekarbonizację i odejście od paliw kopalnych. Niezwykle ważne są też kwestie ekologiczne, tak istotne dla założeń Strategii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Te idee są ważne dla KGHM, który wymienił ekologię jako jeden z filarów swojej strategii na lata 2019-2023, obok elastyczności, E-przemysłu i efektywności. Inwestowanie w odnawialne źródła energii łączy się więc ze strategią rozwojową spółki w wielu wymiarach. Dlatego też celem KGHM jest, by do 2030 roku 50 proc. energii było pozyskiwane przez spółkę ze źródeł odnawialnych. Już teraz ok. 20 proc. energii KGHM produkuje we własnych wysokosprawnych kogeneracyjnych blokach gazowo-parowych w Głogowie i Polkowicach. Do 2021 roku zostanie uruchomiona Powierzchniowa Stacja Klimatyczna wykorzystująca technologię wysokosprawnej Trigeneracji.

Fotowoltaika również zajmuje istotne miejsce w strategii OZE wdrażanej przez KGHM. Szacujemy, że z energii słonecznej chcielibyśmy pozyskiwać ok. 150 gigawatogodzin rocznie. Istotny jest fakt, że obecnie farmy fotowoltaiczne stają się coraz tańsze. Jeszcze w 2016 koszt wybudowania i przyłączenia do sieci farmy generującej jedną megawatogodzinę wynosił 3,8 mln zł. W 2018 roku było to już tylko 2,8 mln zł. Obecnie krótkoterminowo KGHM planuje dostawy energii w ramach współpracy z istniejącymi farmami, ale w dalszej perspektywie rozważamy budowę własnych. Fotowoltaika może stać się dla spółki jednym z najważniejszych narzędzi służących realizacji celów strategicznych – związanych z ekologią, ale przede wszystkim efektywnością kosztową i bezpieczeństwem energetycznym. Dywersyfikacja źródeł energii jest w tym względzie kluczowa, dlatego nowoczesne przedsiębiorstwo nie może dziś ignorować możliwości, jakie daje energia słoneczna.

Autor: Andrzej Kensbok, Dyrektor Naczelny ds. Projektów Strategicznych KGHM Polska Miedź S.A.

