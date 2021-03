Francja postrzega Polskę jako współlidera energetyki jądrowej

Francja chce podzielić się z Polską rolą lidera w energetyce jądrowej w UE, polski projekt jądrowy postrzega jako wkład do europejskiej transformacji energetycznej - powiedział PAP przedstawiciel rządu Francji Philippe Crouzet.

Francja jest zainteresowana tym, aby Polska dołączyła do „klubu atomowego” i tym, aby przywództwo w nim zostało rozdzielone między oba kraje - powiedział PAP wysoki przedstawiciel rządu Francji ds. współpracy z Polską w dziedzinie cywilnej energetyki jądrowej, Philippe Crouzet.

– Francja ma drugą co do wielkości flotę reaktorów na świecie, ale jest absolutnie kluczowe, aby wewnątrz UE towarzyszył jej w tym obszarze inny duży kraj, należący do wspólnoty. A Polska, ze swoim programem, ma ambicje stać się drugim krajem UE pod względem mocy jądrowych - wskazał Philippe Crouzet.

– Francja, wobec zmiany podejścia niektórych państw, przede wszystkim Niemiec, uważa za ważne popieranie polskich ambicji - dodał Philippe Crouzet.

Jak zaznaczył francuski przedstawiciel, Polska dokonała "odważnego wyboru", by stopniowo odchodzić od węgla, a prezydent Emannuel Macron deklaruje wsparcie Polski na tej drodze. Mówiąc o niedawnym spotkaniu Macrona z premierem Mateuszem Morawieckim w Paryżu, Crouzet ocenił, że tematem rozmów było przede wszystkim osadzenie polskiego projektu jądrowego w kontekście europejskim, „jako absolutnie decydujący wkład w transformację energetyczną”.

– Sądzę, że prezydent Macron ulokował projekt jądrowy w centrum współpracy dwustronnej. Między Polską a Francją jest zrozumienie tego, że energia jądrowa jest niezbędna, aby osiągnąć cele transformacji - zaznaczył Philippe Crouzet.

Odnosząc się do listu ws. równego traktowania energii jądrowej, który skierowali do KE przywódcy 7 państw, w tym Polski i Francji, Crouzet ocenił, że przesłanie jest jasne - wszystkie państwa UE są zaangażowane w osiągniecie celów dekarbonizacji, a energia jądrowa jest jedną z metod.

– Sygnatariusze listu domagają się od Komisji, aby pozostała neutralna w kwestii technologii. Sądzę, że został wysłany po to, aby komisja pozostawiła wolność wyboru środków do osiągnięcia neutralności klimatycznej. I po to, aby przypomnieć, że potrzebne są zdywersyfikowane miksy energetyczne - ocenił francuski przedstawiciel.

W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków o mocy do 9 GW.

Zgodnie z PPEJ, Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. Francuski EDF oferuje spełniający te wymagania reaktor EPR.

Polski rząd oczekuje, że partner w programie jądrowym obejmie także 49 proc. udziałów w specjalnej spółce, dostarczy odpowiedniego finansowania i będzie uczestniczył nie tylko w budowie, ale i eksploatacji elektrowni jądrowych.