Francja: firma farmaceutyczna winna śmierci setek osób, które zażywały jej lek

Paryski sąd w poniedziałek uznał firmę Laboratoires Servier za winną zabójstw i wprowadzania w błąd w sprawie przepisywanego na odchudzanie leku Mediator oraz skazał ją na 2,7 mln euro grzywny. Lek przyczynił się do śmierci setek osób, poszkodowani żądają setek mln euro odszkodowań.

Opracowany jako lek przeciwko cukrzycy Mediator był przepisywany później jako środek na pohamowanie apetytu. We Francji Mediator został wycofany z użycia w 2009 roku, po dekadzie od czasu, gdy zaczęto zgłaszać związane z nim niebezpieczne skutki uboczne. Lek był na rynku przez 33 lata, używało go 5 mln osób. Francuskie ministerstwo zdrowia ocenia, że z powodu problemów z zastawkami serca wywołanych przez preparat zmarło co najmniej 500 osób.