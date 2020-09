Francja i Chorwacja zniknęły z listy zakazu lotów

LOT przedłuża zawieszenie rejsów - do 11 kwietnia

W związku z decyzją polskiego rządu o przedłużeniu zawieszenia połączeń lotniczych z powodu epidemii koronawirusa wszystkie loty zaplanowane od 29 marca do 11 kwietnia 2020 r. zostały odwołane. Do 11 kwietnia realizujemy tylko loty czarterowe w ramach operacji #LOTdoDomu" - poinformowała we wtorek spółka.