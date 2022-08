Francja: mniej energii z atomu przez ciepłą wodę w rzekach

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Francuski koncern energetyczny EDF ostrzegł, że jest zmuszony do zmniejszenia produkcji niektórych reaktorów jądrowych, bo upały podwyższyły temperaturę wody w rzekach Rhone i Garonne co ogranicza możliwość wykorzystania jej do chłodzenia, informuje The Telegraph.

Sytuacja jest o tyle trudna, że elektrownie atomowe EDF już teraz nie pracują pełną mocą, co zmusza Francję do importowania energii z Wielkiej Brytanii. Tymczasem EDF zapowiedział, że od soboty nastąpi zmniejszenie produkcji elektrowni w St. Alban, zdolnej wyprodukować 2,6 GW energii, do zaledwie 700 MW. Podobnie może stać się w elektrowni Tricastin, gdzie dwa reaktory utrzymają minimalną moc 400 MW.