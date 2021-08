Francja: w miejscach publicznych zaczął obowiązywać rozszerzony paszport sanitarny

Od poniedziałku obowiązuje we Francji rozszerzony paszport sanitarny w miejscach publicznych, m.in. w kawiarniach i restauracjach, dużych centrach handlowych, środkach dalekobieżnego transportu oraz w placówkach opieki medycznej.

Osoby pełnoletnie, aby usiąść przy stoliku w barze czy restauracji i to zarówno w pomieszczeniu, jak i na tarasie, muszą posiadać certyfikat szczepień przeciwko Covid-19 lub negatywny wynik testu PCR, antygenowego lub autotestu wykonanego przez laboratorium lub farmaceutę i ważnego 72 godziny. Akceptowane są również zaświadczenia o przebytej infekcji koronawirusem do 6 miesięcy od zakażenia.

W centrach handlowych o powierzchni ponad 20 tys. metrów kwadratowych również należy okazać certyfikat sanitarny. W dalekobieżnych pociągach i autobusach, a także w samolotach również wymagany jest ten dokument.

Paszport sanitarny jest obowiązkowy w domach spokojnej starości, placówkach medyczno-socjalnych i w szpitalach.

Obowiązek ten nie obejmuje jednak nagłych przypadków ani pacjentów, a władze zapewniają, że nikomu nie odmówi się leczenia pod pretekstem braku ważnego certyfikatu sanitarnego. Personel w szpitalach, przychodniach, domach spokojnej starości, a także strażacy, ratownicy pogotowia muszą zostać zaszczepieni do 15 września. Mają czas do 15 października, jeśli otrzymali już pierwszą dawkę szczepionki.

Pracownicy sektora publicznego od 30 sierpnia będą musieli przedstawiać przepustkę zdrowotną, aby móc dalej świadczyć pracę. Rząd zapowiedział kontrole, a zobowiązani do zaszczepienia się pracownicy odmawiający szczepień mogą być zawieszani w pełnieniu swoich obowiązków.

Certyfikat sanitarny jest wydawany osobom zaszczepionym tydzień po przyjęciu drugiej dawki preparatu firm Pfizer, AstraZeneca i Moderna oraz cztery tygodnie po przyjęciu jednodawkowej szczepionki firmy Johnson and Johnson, a także tydzień po pojedynczej dawce szczepionki w przypadku wcześniejszego przejścia Covid-19.

Dzieci do 12. roku życia nie są szczepione we Francji przeciwko koronawirusowi. W przypadku nastolatków w wieku 12-17 lat rząd odłożył do 30 sierpnia obowiązek okazania przepustki zdrowotnej uprawniającej do wstępu do miejsc publicznych. Paszport sanitarny nie będzie natomiast potrzebny, aby uczestniczyć w zajęciach w szkołach, przedszkolach czy na uniwersytetach.

Szefom firm, których dotyczy weryfikowanie paszportów sanitarnych pracowników, za naruszenie prawa grożą grzywny w wysokości do 1000 euro; 9 tys. euro i rok więzienia w przypadku trzeciego złamania prawa. Kara może wzrosnąć do 45 tys. euro w przypadku osób prawnych.

Paszport sanitarny wymagany był we Francji już od 21 lipca w miejscach mogących pomieścić ponad 50 osób, takich jak kina, teatry czy muzea.