Francuskie banki ostrzegły, że z powodu ciągłych trudności z amerykańskimi przepisami podatkowymi mogą być zmuszone do zamknięcia nawet 40 tys. rachunków należących do obywateli Stanów Zjednoczonych, informuje thelocal.fr..

Prezes francuskiego stowarzyszenia bankowego Federation Bancaire Francaire Francais Laurent Mignon napisał do ministra finansów Bruno Le Maire, wyrażając swoje obawy dotyczące międzynarodowego porozumienia bankowego FATCA, które zobowiązuje banki na całym świecie do powiadamiania władz podatkowych USA o wszystkich rachunkach obywateli amerykańskich.



Miało to na celu walkę z uchylaniem się od płacenia podatków, ale skończyło się na ściganiu wielu amerykańskich obywateli o skromnych dochodach, którzy mieszkają w innych krajach, a także "przypadkowych Amerykanów", którzy mają obywatelstwo poprzez więzi rodzinne i być może nigdy nie mieszkali w USA.



Wymóg ten przyprawił francuskie banki o administracyjny ból głowy. Mogą one bowiem stanąć w obliczu grzywny w wysokości do 30 proc. swoich amerykańskich dochodów, jeśli się do tego nie zastosują.



Wśród informacji, które muszą dostarczyć, jest amerykański numer podatkowy posiadacza rachunku - ale wielu "przypadkowych Amerykanów" nie wiedziało wcześniej o konieczności złożenia zeznania podatkowego w USA i dlatego nie posiadają numeru podatkowego.



Krótkoterminowe ustępstwo wynegocjowane między Francją a USA oznacza, że banki francuskie mogą - do 31 grudnia 2019 r. - dostarczać tylko datę urodzenia osoby fizycznej, jeżeli nie posiadają numeru identyfikacji podatkowej w USA.



Jednak po wygaśnięciu tego zwolnienia Laurent Mignon ostrzega, że banki francuskie mogą nie mieć innego wyjścia, jak tylko zamknąć rachunki wszystkich "przypadkowych Amerykanów", których liczbę szacuje się na około 40 000 osób.