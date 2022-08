Francuskie firmy są gotowe ograniczyć zużycie energii

To odpowiedź na apele rządu, który wzywał firmy i przedsiębiorców do rezygnowania z oświetlenia witryn i szyldów sklepowych oraz hal i pomieszczeń w momencie kiedy nie są one używane. Firmy powinny też skupić się na oszczędzaniu ciepła. Wskazane jest obniżenie temperatury w pomieszczeniach i zamykanie okien i drzwi zewnętrznych przy włączonym ogrzewaniu, czy klimatyzacji.

– Jest to znaczący wysiłek, ale absolutnie konieczny, ponieważ chcemy uniknąć racjonowania i przerw w dostawie prądu, które zatrzymują produkcję – powiedział radiu France Inter Geoffroy Roux de Bezieux, szef grupy Medef.

Zapytany o możliwość wprowadzenie dodatkowe podatku dla firm, które osiągają rekordowe zyski w wyniku kryzysu energetycznego, odpowiedział, że jest przeciwko temu pomysłowi