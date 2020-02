Designerska biżuteria z żywicy i metalu

Na polskim rynku nie brakuje projektantów biżuterii, to jednak oryginalność i design produktów Fruit Bijoux sprawia, że nie można przejść obok nich obojętnie. Szymon Ciechorski, założyciel gdańskiej marki, swoje doświadczenia zdobywał w pracowniach jubilerskich. — Jeszcze przed podjęciem studiów praktykowałem w tradycyjnym zakładzie jubilerskim, gdzie przez rok poznawałem podstawowe techniki bursztynnicze i jubilerskie. Rozwijanie umiejętności i doprowadzanie warsztatu do dobrego poziomu zajęło znacznie więcej czasu i tak naprawdę jest to wciąż trwający proces — mówi Szymon Ciechorski. Powodzenie i rozgłos przyniosła marce ręcznie barwiona i oryginalnie szlifowana żywica. Pierwsze kolczyki z kawałków tego surowca Szymon Ciechorski wykonał 10 lat temu, jeszcze jako student Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Swoje rękodzieła wystawił na Jarmarku Dominikańskim — sprzedały się wszystkie. Kręta droga do sukcesu Wtedy jednak wyjazd za granicę sprawił, że pomysłodawca marki zaniechał dalszego tworzenia biżuterii. Wciąż jednak marzył o założeniu własnej firmy. To zamierzenie ziściło się kilka lat...