FREE NOW: wzrastają potrzeby transportowe w miastach

Komentarz partnera rankingu

Rafał Czerniawski, Head of Sales, FREE NOW for Business

Przemieszczanie się w miastach jest jedną z potrzeb ich mieszkańców, która nigdy nie zniknie. Ostatnie lata i najnowsze trendy pokazują, jak bardzo ta potrzeba ewoluuje, a tylko zintegrowane rozwiązania oparte na aplikacjach mobilnych mogą za tym tempem zmian nadążać.

Według naszych badań już 60 proc. Europejczyków potwierdza, że woli korzystać z jednej aplikacji dającej dostęp do wielu opcji transportowych w mieście. Dlatego FREE NOW rozwija się jako superaplikacja mobilności miejskiej. Opieramy swój biznes operacyjny na przewozach osób, lecz jednocześnie integrujemy zewnętrznych operatorów e-hulajnóg, e-skuterów, e-rowerów oraz aut na minuty. To strategia, która może wspomóc mobilność w mieście, bez dodawania kolejnego sprzętu na ulice. W Polsce, dzięki zintegrowaniu e-hulajnóg marki TIER oraz marki Dott, platforma FREE NOW daje dostęp do największej łącznej liczby współdzielonych jednośladów obecnych na rynku.

Nowe opcje transportowe pojawiające się w miastach nie wypaczyły jednak popytu na przejazdy na żądanie z kierowcą, co widoczne jest zwłaszcza na polskim rynku, który rozwija się bardzo dynamicznie. Według danych FREE NOW Warszawa zajmuje czwarte miejsce wśród europejskich miast pod względem największej liczby przejazdów z kierowcą.

Pandemia zmieniła jednak charakterystykę rynku przewozów. Profil potrzeb pasażerów biznesowych w miastach przesunął się ze spotkań firmowych w kierunku indywidualnych dojazdów do biura. Wielu pracodawców budżety na benefity pracownicze przerzuca na wygodne i bezpieczne dojazdy do pracy taksówką. W tym celu FREE NOW oferuje Konto Firmowe i Budżet Mobilności, dzięki którym pracownicy mogą samodzielnie zamawiać i opłacać przejazdy służbowe przez aplikację, a pracodawca rozlicza koszty na podstawie zbiorczej faktury na koniec miesiąca.

Okazuje się, że nie tylko pracodawcy odkryli zalety korzystania z przejazdów taxi w ramach Konta Firmowego FREE NOW. W obliczu potrzeby organizacji transportu dla uchodźców z Ukrainy w miastach oferujemy założenie kont firmowych dla organizacji pozarządowych, punktów recepcyjnych i urzędów miast. Ich wolontariusze samodzielnie mogą tym samym zamawiać darmowe przejazdy swoim podopiecznym przez naszą aplikację. To jeden z przykładów potwierdzających to, że mobilność miejska w ramach zintegrowanych platform może elastycznie odpowiadać na zmieniające się potrzeby transportowe mieszkańców.