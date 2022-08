Frontex: w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy roku o 86 proc. wzrosła liczba nielegalnych przekroczeń granic UE

Do nieregularnego przekroczenia granicy dochodzi wtedy, gdy podejmująca się go osoba nie posiada dokumentów upoważniających ją do legalnego wkroczenia w granice danego obszaru. Od początku 2022 roku do niecałej połowy prób nielegalnego przekroczenia granic UE doszło na "szlaku bałkańskim". Najliczniejsze grupy narodowe wśród migrantów to Syryjczycy, Afgańczycy oraz Turcy.

W samym lipcu na granicach UE odnotowano ponad 34,5 tys. nieregularnych przekroczeń, o 63 proc. więcej niż w tym samym miesiącu roku 2021. Najbardziej uczęszczany szlak migracyjny przebiega przez Bałkany Zachodnie, gdzie w lipcu zarejestrowano niemal 15 tys. nieregularnych przekroczeń - trzy razy więcej niż w roku poprzednim. Wzrost ten Frontex tłumaczy powtarzanymi próbami przekroczenia granic przez osoby od dawna przebywające na obszarze Bałkanów Zachodnich.

W lipcu odnotowano niemal 15 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy UE przez środkowy obszar Morza Śródziemnego, o 60 proc. więcej niż w tym samym miesiącu roku poprzedniego. Najliczniejszą narodowością próbującą przedostać się do UE tym szlakiem są Egipcjanie, wyprzedzający pod tym względem Tunezyjczyków.

Frontex, odpowiadając na kryzys migracyjny, rozlokował na granicach UE i w krajach sąsiednich ponad 2 tys. funkcjonariuszy.

Wkraczający w granice UE Ukraińcy nie zostali ujęci w raporcie; według niego w następstwie wojny na terytorium Wspólnoty wjechało 7,7 mln obywateli tego kraju.