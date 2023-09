FT: chińskie banki zwiększają obecność na rosyjskim rynku, zastępując zachodnie

W ciągu 14 miesięcy po rosyjskiej napaści na Ukrainę chińskie banki czterokrotnie zwiększyły kwotę kredytów, udzielonych bankom rosyjskim, w dużej mierze zastępując w tej roli banki zachodnie - podał w poniedziałek "Financial Times".

Według przywoływanych przez brytyjski dziennik danych banku centralnego Rosji, łączna kwota kredytów udzielonych rosyjskim bankom przez Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank i Agricultural Bank of China wzrosła w ciągu 14 miesięcy do marca tego roku włącznie z 2,2 mld USD do 9,7 mld USD, przy czym za 8,8 mld USD odpowiadają dwa pierwsze.

Jak pisze "FT", chińskie banki zajmują miejsce zachodnich, które po rosyjskiej napaści na Ukrainę znalazły się pod silną presją ze strony organów regulacyjnych i polityków w swoich krajach, by opuścić Rosję, a dalsze prowadzenie działalności utrudniają międzynarodowe sankcje.

Gazeta zauważa, że zwiększone zaangażowanie chińskich banków jest w interesie zarówno Chin, jak i Rosji. Chiny dążą do tego, aby juan stał się w globalnym handlu alternatywą wobec amerykańskiego dolara, natomiast Rosja stopniowo przyjmuje juana jako walutę rezerwową, zamiast dolara lub euro. Jest to też odzwierciedleniem rosnącego handlu między obydwoma krajami, który w 2022 r. osiągnął rekordowy poziom 185 mld USD.

"FT" wskazuje, że przed napaścią na Ukrainę ponad 60 proc. rosyjskich płatności za eksport było dokonywanych w walutach, które władze tego kraju nazywają obecnie "toksycznymi walutami", takimi jak dolar i euro, a płatności w juanach stanowiły mniej niż 1 proc. Ale według danych rosyjskiego banku centralnego, udział "toksycznych" walut spadł do mniej niż połowy, podczas gdy chiński juan stanowi już 16 proc.

Jednym z niewielu zachodnich banków, który utrzymał znaczącą obecność w Rosji, pozostaje austriacki Raiffeisen Bank. Jak podaje "FT", w ciągu tych samych 14 miesięcy jego aktywa w Rosji zwiększyły się o ponad 40 proc., z 20,5 mld USD do 29,2 mld USD, choć - jak wyjaśnia - szuka sposobów na wycofanie się z tego kraju i od marca zmniejszył swoje aktywa do 25,5 mld USD. Zyski rosyjskiego oddziału Raiffeisena wzrosły o 9,6 proc., do 867 mln euro w pierwszych sześciu miesiącach tego roku, a bank podniósł wynagrodzenia dla swoich pracowników w Rosji o 200 mln euro.