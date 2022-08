FT: fundusze grają najmocniej od 14 lat na przecenę długu Włoch

Dziennik informuje, że w tym miesiącu fundusze pożyczyły w celu tzw. krótkiej sprzedaży obligacje Włoch wartości ponad 39 mld EUR. Ostatni raz tak mocno grały na spadek wartości włoskiego długu w styczniu 2008 roku.

Mark Dowding, szef inwestycji w BlueBay Asset Management powiedział The Financial Times, że Włochy to obecnie najbardziej eksponowany kraj na wzrost ceny gazu ziemnego. Grożą mu także zawirowania natury politycznej w związku z wrześniowymi wyborami parlamentarnymi.

The Financial Times przypomina, że w lipcu Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzegał o potencjalnym spadku PKB Włoch o ponad 5 proc. w przypadku całkowitego wstrzymania dostaw gazu z Rosji i braku wsparcia w postaci podzielenia się własnym „błękitnym paliwem” przez inne kraje.

Włochy mogą także ucierpieć z powodu zakończenia przez Europejski Bank Centralny programu zakupów obligacji na rynku i rozpoczęcia podwyżek stop procentowych.

W czwartej cena gazu ziemnego na europejskiej platformie TTF przekroczyła granicę 300 EUR za 1 MWh.

Rentowność obligacji 10-letnich Włoch wynosi obecnie 3,61 proc. Na koniec 2021 roku sięgała 1,18 proc.