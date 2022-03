FT: prezes Volkswagena obawia się skutków długiej wojny na Ukrainie

Prezes Volkswagena wskazuje, że zakłócenie globalnych łańcuchów dostaw spowodowane przez wojnę na Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję „mogą prowadzić do dużych wzrostów cen, braków energii i inflacji”, co byłoby bardzo ryzykowne dla gospodarki Europy.

Herbert Diess, fot. Bloomberg

- Jeśli wyobrazić sobie scenariusz, w którym zrywamy relacje z Rosją, co prawdopodobnie będziemy musieli zrobić jeśli konflikt nie zostanie zakończony, to nie będzie można już kupić energii i będzie to prowadzić do sytuacji, która będzie miała znaczący wpływ na Europę i Niemcy – powiedział Diess.

Prezes Volkswagena podkreślił, że był za „maksymalnymi sankcjami”, ale zaznaczył, że po ich wprowadzeniu konieczny jest powrót do negocjacji i dialogu, „bo to, czego nie chcemy, to niekończąca się wojna na Ukrainie”, pisze The Financial Times.