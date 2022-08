FT: szefowa Fed z San Francisco ostrzega przed nadmiernym optymizmem

W rozmowie dziennikiem Daly nie wykluczyła kolejnej, trzeciej z rzędu podwyżki stóp o 75 pkt. bazowych na wrześniowym posiedzeniu FOMC. Przyznała jednocześnie, że jej bazowym scenariuszem jest podniesienie ich o pół punktu procentowego. Daly podtrzymała ocenę, że główna stopa powinna wynosić trochę poniżej 3,5 proc. na koniec roku. Obecnie wynosi 2,25-2,50 proc.

- Dane o dynamice miesięcznej to dobra wiadomość, wskazująca, że konsumenci i biznes odczuli trochę ulgi, ale inflacja wciąż jest zbyt wysoka i nie jest nawet blisko naszego celu – powiedziała szefowa Fed w San Francisco.

Opublikowane w środę dane o inflacji w USA w lipcu okazały się lepsze niż oczekiwano. Dynamika wzrostu cen detalicznych spadła w ujęciu rocznym do 8,5 proc. z 9,1 proc. w czerwcu. Inflacja bazowa utrzymała się na poziomie z czerwca i wynosiła 5,9 proc. Oczekiwano jej wzrostu do 6,1 proc. W ujęciu miesięcznym ceny nie zmieniły się w lipcu po wzroście o 1,3 proc. w czerwcu. Inflacja bazowa spadła do 0,3 proc. z 0,7 proc. w czerwcu.

Rynek stopy funduszy federalnych uwzględnia w cenach już tylko 43,5 proc. prawdopodobieństwo podwyżki stóp we wrześniu o 75 pkt. bazowych. Przed publikacją danych o inflacji szacował je na 68 proc. Prawdopodobieństwo podwyżki o 50 pkt. bazowych wynosi obecnie 56,5 proc.