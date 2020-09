Fundament silnego biznesu

Pandemia koronawirusa jeszcze bardziej unaoczniła nam, że wartości przedsiębiorstw nie należy odnosić wyłącznie do wyników finansowych.

Ważne są również: uczciwość, rzetelność i postępowanie fair play. W tym roku przestrzeganie wartości etycznych ma szczególny wymiar. PKN Orlen to jedna z pierwszych w Polsce firm, które wprowadziły kodeks etyczny. Określone w nim standardy powstały na podstawie pięciu filarów: odpowiedzialności, rozwoju, ludzi, energii i niezawodności. Obowiązują one wszystkich pracowników i przyświecają każdemu działaniu realizowanemu przez koncern. To właśnie te elementy okazały się kluczowe również w chwili wybuchu pandemii, gdy zdecydowaliśmy się wesprzeć walkę z koronawirusem i jego skutkami. Produkcja płynów do dezynfekcji, obniżka cen paliw na stacjach, pomoc dla ochrony zdrowia, wsparcie polskich producentów, a także wiele innych działań podejmowanych przez PKN Orlen pokazały, że w pojęciu etyki mieści się również zdolność do szybkiej i odpowiedniej reakcji na nieprzewidziane sytuacje dotykające nie tylko biznesu, lecz całego społeczeństwa.