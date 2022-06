Fundusz chce 456 mln USD od giełdy metali w Londynie za chaos w handlu niklem

LME, którego właścicielem jest Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., oświadczyła, że zarzuty nie mają podstaw i będzie z nimi walczyła w sądzie.

fot. Bloomberg

8 marca giełda metali w Londynie zawiesiła handel niklem i anulowała transakcje wartości 3,9 mld USD. Była to reakcja na szalony wzrost kursu tego metalu na skutek tzw. wyciskania grających na jego spadek. Aby uniknąć większych strat musieli zamykać tzw. krótkie pozycje za wszelką cenę, podbijając w tym samym czasie kurs niklu. LME tłumaczyła wówczas, że zawieszenie notowań i anulowanie transakcje było koniecznie z powodu wzrostu systemowego ryzyka dla rynku. Decyzja okazała się jednocześnie zbawienna dla grających na spadek kursu niklu, jak chiński Tsingshan Holding Group Co. oraz finansujące go banki. Z drugiej strony pozbawiła olbrzymich zysków tych inwestorów, którzy obstawiali wzrost ceny niklu.

Elliott twierdzi w pozwie, że LME działała bezprawnie i przekroczyła swoje uprawnienia anulując transakcje.