Fundusz emerytalny z Abu Dhabi inwestuje w rurociągi

Abu Dhabi Retirement Pensions and Benefits Fund (Abu Dhabi Retirement Pensions and Benefits Fund) z Abu Dhabi zainwestuje 300 mln USD w aktywa rurociągów należące do Abu Dhabi National Oil (Adnoc). Wcześniej podobne działania podjęły znane fundusze KKR & Co. i BlackRock.

Fundusz przejmie 3 proc. udziałów w Adnoc Oil Oil Pipelines, a BlackRock i KKR będą posiadać 40 proc. przedsięwzięcia. Reszta 57 proc. pozostanie w rękach Adnoc. KKR i BlackRock w lutym zgodziły się zainwestować 4 mld USD w rurociągi naftowe w Abu Dhabi, zapewniając dwie dekady gwarantowanych zwrotów....