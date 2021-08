Fundusz inwestycyjny Norwegii zwiększy presję na spółki naftowe

Fundusz inwestycyjny Norwegii uznał, że niektóre spółki naftowe z jego portfela nie robią dostatecznie dużo w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Ostrzegł, że będzie aktywniej wykorzystać swoje zaangażowanie w nich do wymuszenia zmian.

Największy na świecie fundusz inwestycyjny państwa, zarządzający 1,4 bln USD aktywów, ma w portfelu akcje wielu największych spółek naftowych, m.in. Exxon Mobil, Chevron i BP. W tym roku zaczął głosować jako akcjonariusz przeciwko niektórym propozycjom zarządów. W maju w Exxon Mobil wbrew władzom spółki otworzył drogę do rady dyrektorów grupie inwestorów domagających się zmniejszenia przez koncern śladu węglowego. Carine Smith Ihenacho, szefowa ds. ładu korporacyjnego w funduszu powiedziała, że będzie on częściej wykorzystywał swoją siłę głosu do spowodowania zmian w zarządzaniu spółkami.

- Mówimy spółkom aby ustanowiły cele zgodne z porozumieniem paryskim – powiedziała Ihenacho. – Jest oczywiste, że w naszym interesie, jako funduszu, jest aby te cele zostały osiągnięte. A to oznacza zero emisji netto do 2050 roku – dodała.

