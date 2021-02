Fundusz inwestycyjny Norwegii chce, aby spółki, w które inwestuje, miały sprawiedliwą reprezentację płci w swoich władzach.

Fundusz ogłosił w poniedziałek, że chce, aby spółki, w które inwestuje, rozważyły wyznaczenie sobie celu sprawiedliwej reprezentacji płci we władzach, jeśli kobiety stanowią w nich mniej niż 30 proc. Autorzy pomysłu chcą w ten sposób zakończyć „uporczywą niedostateczną reprezentację” kobiet we władzach spółek.

- Mniej kobiet we władzach może oznaczać zbyt wąską rekrutację i brak pełnego oglądu pochodzenia i kompetencji wymaganych do osiągnięcia efektywności – poinformował fundusz, który jest akcjonariuszem ok. 9 tys. spółek na świecie.

Fundusz zaznaczył, że kwestia niedostatecznej reprezentacji w zarządach może dotyczyć także mężczyzn.