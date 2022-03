Fundusz Trójmorza dla rozwoju infrastruktury w regionie

Istniejący od ponad dwóch lat fundusz jest finansowym wymiarem Inicjatywy Trójmorza. Powstał aby finansować komercyjne projekty infrastrukturalne w trzech obszarach – energetyce, transporcie i technologiach cyfrowych.

Dzięki inwestycjom realizowanym przez fundusz, kraje regionu Trójmorza, który łącznie zajmuje niemal 1/3 całej powierzchni Unii Europejskiej, będą mogły zmniejszyć infrastrukturalny dystans wobec bardziej rozwiniętego Zachodu.

Jeśli chcielibyśmy dzisiaj odbyć podróż pociągiem z Warszawy do Konstanty w Rumunii, u wybrzeża Morza Czarnego, zajęłoby to nam około 2,5 dnia. Ten sam dystans, liczący ok. 2 500 km, z Goteborga w Szwecji do Barcelony w Hiszpanii przemierzymy pociągiem w około 1,5 dnia. To zaledwie jeden z przykładów pokazujących, w jakim celu powstał Fundusz Trójmorza – aby niwelować te różnice, które przez ostatnie dziesięciolecia utrwaliły się między zachodnią a wschodnią Europą. O wiele łatwiej jest dzisiaj przemierzać kontynent właśnie na osi zachód-wschód niż północ-południe.

Region Trójmorza bardzo potrzebuje nowych inwestycji infrastrukturalnych, których wartość szacuje się na 600 miliardów euro. Tyle potrzeba, aby dorównać poziomem infrastruktury do tej, która jest w zachodniej Europie. To jednocześnie potrzeby tylko z trzech obszarów – energetyki, transportu i technologii cyfrowych.

Nastawienie na zysk

Fundusz jest projektem w pełni komercyjnym, który w długoterminowej perspektywie ma inwestorom przynosić zysk. Dla gospodarek regionu Trójmorza jest on narzędziem do przyciągania kapitału prywatnego, którego do tej pory brakowało. Z drugiej strony, fundusz jest wygodnym narzędziem dla globalnych inwestorów finansowych. Mogą oni czerpać ze stabilności regionu Trójmorza i bardzo wysokich zwrotów przy relatywnie pewnych i bezpiecznych inwestycjach infrastrukturalnych.

Obecnie w Fundusz zaangażowanych jest 10 inwestorów z czego większość to banki rozwoju wybranych państw członkowskich regionu Trójmorza. Strategiczną rolę w tym projekcie odgrywa Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest pomysłodawcą, inicjatorem i współzałożycielem Funduszu. Do tej pory inwestorzy zgromadzili niemal 1 mld euro kapitału. Jego część została wykorzystana na zrealizowanie trzech inwestycji – po jednej z każdego obszaru inwestycyjnego Funduszu. Każda z inwestycji w swoim założeniu musi być transgraniczna, tj. mieć wpływ na co najmniej dwa kraje regionu.

W maju 2021 r. Fundusz dokonał swojej pierwszej inwestycji w sektorze energetycznym i nabył udziały w spółce Enery Development GmbH. Spółka ta ma elektrownie słoneczne w Rumunii, Bułgarii, Czechach i na Słowacji. Dzięki pozyskanym środkom Enery zainwestuje ponad 1 mld euro w transformację energetyczną Trójmorza.

Kolejną inwestycją, tym razem w sektorze infrastruktury cyfrowej, jest budowa największego i najbardziej wydajnego energetycznie centrum danych w regionie bałtyckim. Projekt realizuje estońska spółka Greenergy Data Centers, której cyfrowe rozwiązania dostępne będą nawet dla 12 krajów regionu. Centrum zostało niedawno oficjalnie otwarte.

Z kolei pierwszą inwestycją Funduszu w obszarze transportu jest spółka Cargounit – lider rynku wynajmu lokomotyw z siedzibą w Polsce. Z jej lokomotyw korzystają głównie przewoźnicy z branży petrochemicznej, chemicznej, metalurgicznej, podmioty odpowiedzialne za transport intermodalny oraz przewóz kruszyw. Spółka, która współpracuje z kluczowymi przewoźnikami na europejskim rynku kolejowym, w tym z Orlen KolTrans, Lotos Kolej czy Ciech Cargo, planuje rozszerzenie swojej działalności na kilka państw regionu, co pozwoli obniżyć koszty transportu w krajach Trójmorza.

Niewykorzystany potencjał

Trójmorze ma wiele zalet, które są ważne z punktu widzenia inwestorów: szybki rozwój gospodarczy, stabilność polityczną, dobrze wykształcone społeczeństwo, a także korzystne położenie geograficzne. Kryzys wywołany pandemią może mieć też wpływ na zmiany w globalnych łańcuchach dostaw, co pozwoli regionowi lepiej pozycjonować się na światowych rynkach.

Region Trójmorza stanowi znaczącą część obszaru UE i dysponuje dobrze rozwiniętymi powiązaniami handlowymi między wchodzącymi w jego skład krajami. Trójmorze generuje blisko 14 proc. PKB całej Unii Europejskiej i zajmuje 30 proc. powierzchni Wspólnoty. Co czwarty obywatel Unii mieszka właśnie w tym rejonie.

Aby w pełni wykorzystać szansę, jakie regionowi dają obecne zmiany i posiadany potencjał, kraje Trójmorza już dzisiaj muszą zwiększyć swoje nakłady na infrastrukturę.