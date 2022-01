Fundusze Europejskie i Norweskie - kolejny rok wykorzystanych szans

Miliardy z Funduszy Europejskich i Norweskich płyną do polskich firm. Efektem stabilny wzrost gospodarki oraz unowocześnienie polskich przedsiębiorstw.

Rezultaty wsparcia w 2021 r. najlepiej opisują liczby. Tylko za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zawarto ponad 2,2 tys. umów o dofinansowanie z Funduszy Europejskich i Norweskich na kwotę 2,8 mld zł dofinansowania i kolejne 2 mld zł ze środków UE dostępne było w 20 prowadzonych przez PARP naborach.

— Polskie firmy są siłą polskiej gospodarki. Rozwój firm z sektora MŚP, zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku, wsparcie innowacji i cyfryzacja otoczenia biznesowego są niezwykle istotne i pozostają jednym z priorytetów prac ministerstwa. Rok 2021 pokazał, że przedsiębiorcy, mimo niełatwej sytuacji związanej z pandemią, chętnie korzystają z funduszy na rozwój swoich firm — powiedział minister rozwoju i technologii Piotr Nowak. — Widać to m.in. po wartościach udzielonego wsparcia z funduszy unijnych i budżetu państwa.

Mikołaj Różycki, p.o. prezes PARP, dodaje: — W miniony rok firmy weszły doświadczone pandemią, ale i głodne nowych szans i wiedzy. Przedsiębiorcy są świadomi wsparcia, które mogą uzyskać, by radzić sobie ze zmieniającą się rzeczywistością. Beneficjenci konkursów organizowanych przez PARP często stanowią inspirację dla tych szukających jeszcze pomysłu na biznes. Mogą je znaleźć w „Przewodniku po sukcesach polskich firm” na stronie Agencji. Dodatkowo wprowadzone ulgi i rozwiązania w ramach Polskiego Ładu będą stanowiły dobrą ramę do stabilnego rozwoju firm.

Rok 2021 w liczbach Działalność Agencji w 2021 r. to także 170 tys. uczestników (właścicieli i pracowników firm oraz osób indywidualnych) zapisanych na szkolenia z Bazy Usług Rozwojowych. To również ponad 6 tys. dostawców usług rozwojowych, 46 dostępnych szkoleń e-learningowych w Akademii PARP.

Impuls rozwojowy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od ponad 20 lat działa na rzecz tworzenia warunków do rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora mikro, małych i średnich firm. Tylko w latach 2014–2021 za pośrednictwem Agencji przyznano przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego, pomysłodawcom, ośrodkom innowacji tworzącym platformy startowe czy programy akceleracyjne, a także podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe i doradcze ponad 15 mld zł dofinansowania z Funduszy Europejskich i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W samym tylko 2021 r. złożono ponad 13 tys. wniosków o dofinansowanie w programach: Inteligentny Rozwój (POIR), Polska Wschodnia (POPW), Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), co pokazuje, że zarówno przedsiębiorcy, jak i pozostali beneficjenci wiedzą jaka pomoc jest dla nich dostępna.

— Fundusze unijne tworzą możliwości rozwoju polskich firm i przedsiębiorców. Wspierają je m.in. na początku drogi biznesowej. Zwiększają potencjał inwestycyjny w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. Dzięki temu powstają nowe produkty i usługi mające szanse na sukces rynkowy. Są też bardzo ważne dla lokalnych społeczności dzięki m.in. wsparciu dla prowadzonych przez samorządy inwestycji — mówi Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

Start-upy na start

Start-upy wraz z innymi mikro-, małymi i średnimi firmami stanowią przeważającą część przedsiębiorstw w Polsce, wytwarzających trzy czwarte wartości PKB. Największy udział w tworzeniu PKB (około 29 proc.) mają mikroprzedsiębiorstwa. Jak wynika z raportu przygotowanego przez PARP we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach w oparciu o badania Global Entrepreneurship Monitor (GEM) przeprowadzone w 2020 r., sześciu na dziesięciu Polaków uważa, że posiadanie własnego biznesu jest dobrym sposobem na zrobienie kariery. Wg badanych najczęstszymi powodami zakładania własnej firmy są: dążenie do zapewnienia sobie utrzymania z uwagi na niewystarczającą dostępność miejsc pracy, chęć wzbogacenia się i osiągania wysokich dochodów. Trzecią najbardziej popularną motywacją jest potrzeba zmiany świata. Co ciekawe – pandemia nie spowodowała spadku liczby zarejestrowanych nowych firm. Z najnowszego „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” wynika, że w 2019 r. ich łączna liczba wynosiła 2,2 mln, podczas gdy w roku poprzedzającym było to 2,15 mln. Według danych z rejestru REGON w 2020 roku zarejestrowano 329 tys. nowych przedsiębiorstw, wykreślono natomiast dwa razy mniej - 170 tys.

— Polacy mają ogromny potencjał przedsiębiorczości. Wsparcie dla start-upów jest szczególnie intensywne od 2016 r., kiedy zainicjowane zostały pierwsze programy akceleracyjne łączące je z korporacjami, aby w duchu współpracy realizować korzyści na rzecz obydwu stron. Działania te odpowiadały również na potrzebę wzmocnienia kapitału ludzkiego i społecznego, a także kształtowania postaw proinnowacyjnych, w tym m.in. otwartości na współpracę i zmianę podejścia do porażki — mówi Mikołaj Różycki i dodaje: — Działalność polskich przedsiębiorców wspomagają również rozwiązania rządowe, takie jak estoński CIT 2.0, czyli proinwestycyjny sposób opodatkowania biznesu, czy ulga na robotyzację, która weszła w życie z początkiem 2022 r. Wskazane możliwości mają pomagać przedsiębiorstwom w zwiększaniu ich produktywności i konkurencyjności.

Programy Polska Wschodnia i Inteligentny Rozwój oferują pomoc w zakładaniu i rozwoju biznesu za pośrednictwem ośrodków innowacji.

W 2021 r. Agencja kontynuowała program „Platformy startowe” oraz konkurs „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej” Programu Polska Wschodnia. Platformy dotychczas rozpatrzyły prawie 10 tys. innowacyjnych pomysłów (z czego tylko w 2021 r. wpłynęło 3 tys. zgłoszeń). Ponad tysiąc z tych projektów zyskało wsparcie w postaci udziału w programie inkubacji, czyli skorzystało lub skorzysta z eksperckiego wsparcia oferowanego przez partnerów i ekosystem Platform w Polsce Wschodniej.

Niemal wszystkie inkubowane spółki aplikowały lub aplikują o dotację w ramach „Rozwoju start-upów w Polsce Wschodniej”. Tu firmy po inkubacji mogą otrzymać nawet 1 mln zł na wdrożenie modelu biznesowego. Suma udzielonego start-upom z Polski Wschodniej wsparcia wynosi ok. 360 mln zł, z czego w 2021 r. podpisano 159 umów na ponad 149 mln zł dofinansowania.

Co ważne, pomysłodawcy zainteresowani wsparciem mogą nadal zgłaszać swój udział w programie „Platformy Startowe” do 31 października 2022 r., a „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej” będzie trwał do 19 maja 2022 r. Kontynuacja programu planowana jest w perspektywie 2021–2027.

Dzięki wsparciu POPW startup Microamp Solutions zrealizował projekt polegający na rozwoju oraz komercjalizacji nowej technologii mikrofalowych wzmacniaczy sygnału, dedykowanych sieciom 5G. Jest to innowacja w skali światowej. Dotychczas produkowane były jedynie wzmacniacze wykorzystujące technologię stosowaną dla standardów LTE lub LTE-A, która nie jest optymalna dla systemów sieci 5G. W ramach projektu zespół Microamp Solutions przeprowadził prace badawczo-rozwojowe oraz działania komercjalizujące wyniki prac, których efektem jest innowacja produktowa - gotowa do wdrożenia i przetestowana technologia wzmacniaczy mocy do sieci 5G.

Inny przykład to firma Plantalux rozwijająca inteligentne technologie w oświetleniu m.in. szklarni. Wprowadzone rozwiązanie daje możliwość dostosowania światła do konkretnej rośliny oraz konkretnej fazy jej wzrostu. Pozwala to na stworzenie optymalnego klimatu dla upraw, większą kontrolę czasu wzrostu, planowania zbiorów oraz automatyzacji procesu, przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii elektrycznej i nakładów pracy ludzkiej. Dziś lampy Plantaluxu ogrzewają m.in. wielkie szklarnie w Kazachstanie i Uzbekistanie, a jak podkreślają założyciele spółki, Jakub i Rafał Lachowscy, Plantalux planuje ekspansję na kraje europejskie, kraje obu Ameryk i Bliski Wschód – a więc rynki z największą liczbą szklarni.

Start-upy spoza Polski Wschodniej, w tym z zagranicy mogły zgłaszać się do wyłonionych przez PARP operatorów w „Programach akceleracyjnych” Programu Inteligentny Rozwój. Dotychczas do operatorów zgłosiło się prawie 6 tys. start-upów. Łącznie ze start-upami zawarto 600 umów, proces akceleracji zakończono dla 475 z nich i odnotowano 127 wdrożeń projektów (powstałych w procesie akceleracji).

— W 2018 r. PARP uruchomiła pilotaż Poland Prize, pierwszy publiczny program wizowy dla start-upów. Oferta przeniesienia firmy do Polski, wsparcie polskich akceleratorów i dostęp do branżowych partnerów skutkował ponad 2,6 tys. zgłoszeń z blisko 100 krajów. W obecnej edycji tylko w 2021 r. otrzymaliśmy prawie 1 tys. zgłoszeń start-upów z zagranicy. Oferujemy bezzwrotny grant do 300 tys. zł, współpracę z korporacjami, inwestorami i możliwość faktycznego wdrożenia rozwiązań. Jako kraj mamy wszystko, aby stać się rozpoznawalnym rynkiem dla start-upów z całego świata — mówi Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Start-upów PARP.

Fundusze zdobyte dzięki Poland Prize, umożliwiły m.in. realizację prac start-upowi Aether Biomedical. Zespół ekspertów stworzył wielofunkcyjną bioniczną protezę dłoni, która jest tańsza od swoich poprzedników. Produkt charakteryzuje się dużą siłą chwytu, wysoką wytrzymałością, odpornością na uderzenia oraz konfigurowalną konstrukcją. Bioniczna ręka Zeus jest w stanie przywrócić pełną sprawność lub ją pierwotnie nadać. Można dzięki niej wykonywać wszystkie codzienne czynności, takie jak np.: gotowanie, wiązanie obuwia czy jazda na rowerze. Zeus to wyrób medyczny I klasy z oznaczeniem CE. Już teraz jest sprzedawany w Polsce, Portugalii oraz Indiach.

Poland Prize - pierwszy publiczny program wizowy dla start-upów - umożliwił stworzenie Zeusa, czyli opracowanej przez start-up Aether Biomedical bionicznej ręki.

Design to przyszłość

Produkcja oparta na innowacyjnym i artystycznym wzornictwie to sektor przyszłości odpowiadający współczesnym potrzebom konsumpcyjnym. Polski design, wsparty unijnymi programami, jest rozpoznawalny i konkurencyjny w skali świata.

Fundusze Europejskie przekazują środki na doradztwo w formie audytu wzorniczego, określenie rekomendacji i wdrożenie konkretnej strategii, a także pomoc projektantów. Dzięki nim można również doposażyć linię produkcyjną, zrealizować prototyp produktu i wdrożyć rozwiązanie na szerszą skalę.

— Polscy designerzy nie tylko podążają za światowymi trendami, takimi jak przyjazność środowisku, społeczna odpowiedzialność designu czy tzw. empatia w projektowaniu, lecz nierzadko sami je wyznaczają. Przy wyborze najlepszych inicjatyw zwracaliśmy również uwagę na to, aby ułatwiały one codzienność osobom z niepełnosprawnościami. Jako PARP staramy się aktywnie współtworzyć rządowy program Dostępność Plus — mówi Mikołaj Różycki.

W latach 2014–2021 w programach Inteligentny Rozwój i Wiedza Edukacja Rozwój wsparcie otrzymało aż 226 projektów z komponentem Dostępność Plus na kwotę 121 mln zł. Dzięki dofinansowaniu powstały m.in. linia umywalek dla osób z niepełnosprawnością czy automatyczny dyspenser leków z sygnałami dźwiękowym i świetlnym.

W ramach konkursu „Wzór na konkurencję” Programu Polska Wschodnia — etap I i II w 2021 r. podpisano 96 umów na kwotę ponad 225 mln zł wsparcia, a łącznie od 2014 podpisano ich prawie 800 na ponad 655 mln zł dofinansowania. Dzięki konkursowi „Design dla przedsiębiorców” Programu Inteligentny Rozwój 184 firmy w zeszłym roku otrzymały prawie 94 mln zł. W sumie w latach 2014–2021 podpisano 645 umów na kwotę ponad 335 mln zł dofinansowania.

Beneficjenci konkursu „Wzór na konkurencję” wdrażali dzięki projektom nowoczesne rozwiązania architektoniczne, wprowadzali innowacje marketingowe związane głównie z nowym wizerunkiem firmy, a także stawiali na produkty podnoszące ich pozycję na rynku, np. poprzez wdrożenie nowego asortymentu produktowego.

Pływające domy to coraz modniejsza alternatywa dla tradycyjnych miejsc zamieszkania. Spółka Roto-Tech w ramach konkursu „Design dla przedsiębiorców” otrzymała niemal 800 tys. zł. dofinansowania na bardzo oryginalne przedsięwzięcie – dom na wodzie. Firma, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, zaprojektowała wyspecjalizowaną jednostkę pływającą. Produkowany przez Roto-Tech Home-r to wysoko wyspecjalizowany, konkurencyjny i nowoczesny produkt na rynku.

Spółka Roto-Tech, beneficjent konkursu „Design dla przedsiębiorców” otrzymała dofinansowanie na opracowanie domu na wodzie.

Kolejny ciekawy przykład to serwis i wydawnictwo książek personalizowanych dla dzieci i dorosłych, Bajkopisarze.pl, którzy pozyskali prawie 110 tys. zł na przygotowanie ulepszonej wersji aplikacji oraz opracowanie dedykowanej strategii marketingowej.

Natomiast w ramach konkursu „Wzór na konkurencję” Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Dariusz Smołecki otrzymał dofinansowanie na opracowanie i wdrożenie technologii biodegradowalnych, ażurowych i „oddychających” doniczek OXY, składających się z filcowego wkładu i ażurowej osłonki. Projekt stanowi innowację na rynku krajowym i zagranicznym. Nowoczesny park maszynowy obsługiwany przez wykwalifikowanych pracowników, pozwala firmie na sprawną produkcję i szybką realizację nawet bardzo dużych zamówień.

Infrastruktura w Polsce Wschodniej

W III kwartale 2021 r. zanotowano 5,3-proc. wzrost PKB, wyższy niż oczekiwano. Szybko rosły inwestycje, bo aż 9,3 proc. r/r. To m.in. efekt Programu Polska Wschodnia. Poprzez inwestycje samorządowe fundusze płyną bezpośrednio do wykonawców.

- Dzięki wsparciu z POPW w województwach położonych na wschodzie kraju zostanie zakupionych łącznie ponad 250 autobusów, trolejbusów oraz tramwajów na potrzeby rozwoju komunikacji miejskiej w miastach wojewódzkich. Łącznie we wszystkich latach trwania programu w ramach działania „Zrównoważony transport miejski” oraz „Infrastruktura drogowa” podpisano 42 umowy o dofinansowanie, na kwotę blisko 4 mld zł. W 2022 r. do samorządów Polski Wschodniej trafi kolejne 273 mln zł na poprawę infrastruktury drogowej — mówi Maciej Berliński, dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych PARP.

Dzięki wsparciu z programu POPW województwa położone na wschodzie Polski zyskały możliwość zakupu trolejbusów i tramwajów. Na zdjęciu nowe trolejbusy z Lublina.

Beneficjentami wsparcia było m.in. miasto Białystok oraz gminy: Kielce, Lublin, Olsztyn oraz Rzeszów.

W Olsztynie nowy wygląd zyskało centrum miasta, przede wszystkim ul. Partyzantów, która obecnie ma po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Obok biegną nowe chodniki i ścieżka rowerowa. Posadzono także ponad 100 drzew, kilkanaście tysięcy krzewów i pnączy oraz ponad 20 tysięcy tulipanów. Całość projektu dopełnił zakup taboru tramwajowego i rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego. W Rzeszowie w ramach projektu zakupiono 50 nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów, przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przebudowano również 138 zatok autobusowych i 138 zespołów przystankowych. Powstała nowa pętla autobusowa i energooszczędny budynek Dworca Lokalnego, wyposażony w dynamiczny system informacji pasażerskiej.

Badania i rozwój

Według „Raportu o stanie sektora MŚP w Polsce 2021” już co dziesiąte przedsiębiorstwo korzysta z pomocy publicznej, w tym na działalność innowacyjną. Wskaźnik nakładów B+R w relacji do PKB stale rośnie. Programy Polska Wschodnia i Inteligentny Rozwój wspierają MŚP we wzmacnianiu ich innowacyjności i konkurencyjności, przekazując środki na działalność badawczą i inwestycyjną w konkursach „Badania na rynek”, „Bony na innowacje dla MŚP” czy „Wdrażanie innowacji przez MŚP”.

— W konkursie „Badania na rynek”, uruchomionym po raz pierwszy w 2015 r., do dofinansowania wybrano ponad 700 projektów mających na celu wdrożenie wyników prac B+R. PARP obsługuje 530 umów o dofinansowanie projektów na kwotę ponad 4,3 mld zł, z których ponad 200 zostało już w pełni zrealizowanych — mówi Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach PARP.

W konkursie „Wdrażanie innowacji przez MŚP” dla firm z Polski Wschodniej podpisano w ubiegłym roku 28 umów na niemal 195 mln zł dofinansowania. W sumie w perspektywie 2014–2020 podpisano ich 146, na kwotę prawie 762 mln zł unijnego wsparcia.

Jednym z przykładów dofinansowym w ramach tego konkursu jest nowoczesny Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej „Ikardia” z województwa lubelskiego, który uzyskał wsparcie w wysokości prawie 7 mln zł, na zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa leczenia chorych z przewlekłą niedrożnością tętnic wieńcowych. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że co roku z przyczyn kardiologicznych w Polsce umiera około 175 tys. osób. Wszelkie działania zmierzające do poprawy leczenia pacjentów z chorobami serca są w medycynie krajowej na wagę złota. W ramach projektu zakupiono specjalistyczne urządzenia, w tym mobilny aparat RTG, tomograf komputerowy, kardiomonitory i centralę monitorowania Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. W wyniku prac wprowadzono na rynek innowacyjną na skalę europejską, usługę leczenia chorych z przewlekłą okluzją tętnic wieńcowych.

Jako beneficjent konkursu „Wdrażanie innowacji przez MŚP” Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej „Ikardia” z województwa lubelskiego uzyskał wsparcie w wysokości prawie 7 mln zł.

Natomiast w konkursie „Bony na innowacje dla MŚP” (etap usługowy i inwestycyjny) w latach 2014–2021 podpisano 1397 umów na ponad 372 mln zł dofinansowania, z czego w samym 2021 r. wsparto 346 firm kwotą 103 mln zł.

Przedsiębiorcy, który skorzystali ze wsparcia na opracowanie lub wdrożenie prac badawczo-rozwojowych, realizowali projekty związane z innowacjami w dziale medycyny (usługa leczenia chorych z przewlekłą okluzją tętnic wieńcowych czy biokompozyt), wprowadzali nowoczesne maszyny czy też tworzyli mieszanki surowcowe służące do tworzenia dróg.

Ekspansja trwa

Polski eksport w pierwszych 10 miesiącach 2021 r. wzrósł o 18,5 proc., do 232,5 mld EUR. Polskie firmy, głównie małe i średnie, w ekspansji wspierają m.in. działania „Go to Brand” POIR czy „Internacjonalizacja MŚP” POPW. W minionym roku Agencja przyznała niemal 260 mln zł dla prawie 900 projektów na realizację działań związanych ze wsparciem eksportu. W latach 2014–2021 podpisano ponad 3200 umów na ponad 1 mld zł wsparcia.

— Programy wspierające polskie firmy w ekspansji zostały stworzone tak, aby przedsiębiorcy korzystali z obecności na międzynarodowych wystawach i zdobyli wiedzę niezbędną do przygotowania się do wejścia na inne rynki. Bezpośrednie spotkania podczas targów czy wystaw, wymiana doświadczeń i prezentacja ofert to ogromna szansa na współpracę biznesową — zaznacza Arkadiusz Dewódzki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw PARP.

Polskie firmy w ekspansji coraz chętniej wychodzą poza Europę. Dzięki konkursowi „Go to Brand — EXPO 2020”, na trwającej Światowej Wystawie EXPO w Dubaju wzięło udział blisko 300 polskich firm, które otrzymały prawie 70 mln zł wsparcia.

Wśród firm, które skorzystały ze wsparcia, znalazły się m.in. Bendex, produkujący grille, wędzarnie, koksowniki czy paleniska, Prodromus, odpowiedzialny za robota do rehabilitacji kończyn dolnych dla dzieci oraz Stara Mydlarnia, która od ponad 20 lat dostarcza naturalne kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów, a także ręcznie wytwarzane kule do kąpieli oraz mydła.

Działania promocyjne firmy Prodromus realizowane były dzięki wsparciu „Go to brand” dotyczyły robota rehabilitacyjnego kończyn dolnych dla dzieci o nazwie PRODROBOT.

Era nowych kompetencji

Epidemia przyspieszyła rewolucję technologiczną. Tylko w 2021 r. PARP przyznała ponad 160 mln zł przedsiębiorcom oraz podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe i doradcze na działania związane z rozwojem firm i ich pracowników.

Jedno z działań realizowanych w ramach programu POWER wspiera proces sukcesji w firmach. 36 proc. polskich firm to biznesy rodzinne, ale tylko 9 proc. z nich wdraża sprawdzone mechanizmy ładu rodzinnego lub ma plany przekazania przedsiębiorstwa następcom. Działanie, finansowane z funduszy europejskich, obejmuje wsparcie doradców i pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym. Ciekawą propozycją jest też program „Nowy start” przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność w ostatnich dwóch latach i teraz wracają na rynek. Otrzymują oni wsparcie w zakresie identyfikacji przyczyn niepowodzenia poprzedniej działalności i pomoc w rozwoju kompetencji do prowadzania nowej. W obu tych działaniach można liczyć na dofinansowanie do 90–100 proc. Wciąż można korzystać z programów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych.

Coraz ważniejsze jest odpowiednie zaprojektowanie i przygotowanie usług i produktów dostępnych dla wszystkich, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Firmy, które potrzebują dofinansowania na działania szkoleniowe i doradcze w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania, mogą się zgłosić do programu „Dostępność szansą na rozwój”.

Nadal jest możliwość skorzystania z usług wyłonionych przez PARP operatorów w programie „Akademia Menadżera MŚP”. O dofinansowanie mogą starać się mikro, małe oraz średnie firmy, które planują szkolenia dla menedżerów lub osób przewidzianych do awansu na stanowisko kierownicze. Do końca 2021 r. z tej możliwości skorzystało ponad 8000 pracowników.

Firmy, które planują podniesienie kompetencji kadry menedżerskiej w zakresie transformacji cyfrowej oraz działań wspierających procesy innowacyjne, będą mogły skorzystać z oferty szkoleniowo-doradczej dla MŚP w ramach nowego działania: „Akademii Menadżera MMŚP — kompetencje w zakresie cyfryzacji”.

Warto w tym miejscu wspomnieć o roli Bazy Usług Rozwojowych (BUR), która od ponad sześciu lat łączy firmy szkoleniowe z osobami, które chcą poszerzać kompetencje. 2021 r. był rekordowy dla administrowanej przez Agencję Bazy, dzięki której zrealizowano niemal 31 tys. usług szkoleniowych i doradczych. Trwały one łącznie 1 125 287 godzin. Każdego miesiąca publikowano średnio 11 tys. nowych usług rozwojowych, dostępnych dzięki platformie BUR. Łącznie odnotowano aż 139,5 tys. zapisów na szkolenia.

Wiedząc jak ważny jest rozwój kompetencji PARP powołała do życia 17 sektorowych rad ds. kompetencji. Potrzebne na rynku pracy kompetencje zmieniają się wraz z rozwojem technologicznym oraz sposobem zarządzania organizacjami, jak i zmianą pokoleniową. Ważne jest, aby te procesy były stale monitorowane. Taka wiedza jest dostępna poprzez zainicjowane przez PARP badania „Bilans Kapitału Ludzkiego” oraz „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego”. Niezwykle istotnym źródłem wiedzy o tym, co warto zmienić w systemie edukacji, aby ten odpowiadał na aktualne potrzeby rynku pracy, są sami pracodawcy. To oni wiedzą jakich pracowników potrzebują. Sektorowe Rady ds. Kompetencji, odpowiedzialne za współpracę z pracodawcami i jednostkami naukowymi oraz za wyznaczanie kierunku zmian, łączą ze sobą tą wiedzę. Dodatkowo Rady wydają rekomendacje w ramach których określają jakich szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych potrzebują firmy działające w ich branżach. Wdrażaniem tych rekomendacji zajmują się wyłonieni przez PARP Operatorzy, do których przedsiębiorcy zgłaszają się i mogą uzyskać do 80 proc. dofinansowania na te usługi (w ramach pomocy de minimis). Działanie cieszy się dużym powodzeniem – skorzystało z nich prawie 6900 pracowników firm, zarówno mikro, małych, średnich jak i dużych.

PARP od lat rozwija także własną platformę — Akademia PARP oferuje bezpłatne kursy on-line z zakresu marketingu, zarządzania, finansów, prawa oraz doskonalenia umiejętności miękkich. W poprzednim roku na 46 aktywnych kursów zapisało się ponad 110 tys. użytkowników.

— Wszystkie nasze kursy są inspirowane potrzebami uczestników Akademii PARP, co pokazało zwiększone zainteresowanie naszymi szkoleniami — mówi Michał Polański, dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości, koordynator Akademii PARP.

Zmieniający się świat, konieczność wdrażania nowych, innowacyjnych rozwiązań to wyzwania, z którymi od lat mierzą się przedsiębiorcy. Niezwykle istotne jest, aby mieli oni w szeregach swojej kadry osoby, które wiedzą jak zarządzać innowacjami. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od kilku lat PARP prowadzi autorski program - Akademia Menadżera Innowacji (AMI), dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Program składa się z równolegle prowadzonej części szkoleniowej i doradczej. Wykładowcami, metodykami i warsztatowcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami. W grudniu 2021 r. zakończyła się III edycja programu, w której udział wzięła rekordowa liczba uczestników – 127 osób z 38 firm. Mieli oni okazję zdobyć zarówno wiedzę teoretyczną w ramach 120 godzin zajęć, ale także skorzystać z doradztwa dedykowanego bezpośrednio danej firmie, której pracownicy brali udział w AMI (do 120 godzin doradztwa). Ważnym produktem programu jest plan wdrożenia zmiany w firmie, tj. dokument pokazujący jakie zmiany należy wprowadzić w firmie, aby mogła ona w sposób efektywny wykorzystywać w swoim rozwoju innowacje.

Cyfryzacja i technologie

Pandemia COVID-19 pokazała, jak ważna jest rola cyfryzacji w zapewnieniu stabilności działania biznesu.

W 2021 r. PARP uruchomiła nowy instrument dla firm przeznaczony na zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych — „Bony na cyfryzację” POIR. Dofinansowanie przedsiębiorcy mogli przeznaczyć na zakup lub licencjonowanie oprogramowania oraz usług niezbędnych do wdrożenia innowacji procesowych. Dostępny budżet pozwoli wesprzeć ponad 500 firm.

— To wsparcie na rozwój cyfryzacji przedsiębiorstw oraz wzmocnienie konkurencyjności i odporności firm na kolejne kryzysy spowodowane skutkami pandemii — wyjaśnia Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych PARP.

Dodatkowo dla firm mierzących się ze społeczno-gospodarczymi skutkami pandemii w 2021 r. przewidziano możliwość wsparcia szkoleniowo-doradczego. W ramach oferty POWER uruchomiono dodatkowe wsparcie w ramach działania — „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19”. Przeszkolonych zostało prawie 1500 firm z 13 sektorów w zakresie najpilniejszych potrzeb po-szczególnych sektorów i branż.

Nowością w ofercie Agencji był także nabór „Przemysł 4.0” finansowany z POIR. PARP wybrała 37 najlepszych projektów przedsiębiorstw produkcyjnych gotowych do wdrożenia działań związanych z transformacją, które otrzymają łącznie 24 mln zł. Projekty dotyczyły obszarów m.in. technologicznego — roboty przemysłowe, integracji technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) czy tworzenia systemów cyberfizycznych (CPS).

— Konkurs „Przemysł 4.0” pokazał, jak wielu prowadzących firmy jest zainteresowanych wsparciem, które zrewolucjonizuje działanie ich przedsiębiorstw — mówi Izabela Banaś, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii PARP.

Zadania i plany na 2022 r.

W 2022 r. Agencja będzie realizowała ostatnie nabory wniosków w ramach kończącej się perspektywy finansowej. Ogłoszony zostanie nowy konkurs dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej „Internacjonalizacja MŚP”, trwa konkurs „Granty na eurogranty” POIR, którego celem jest sfinansowanie kosztów przygotowania grantu, planowanego do realizacji w ramach jednego z programów UE. Natomiast z Norweskiego Mechanizmu Finansowego blisko 10 mln EUR trafi na innowacje w obszarze wód śródlądowych i morskich dla MŚP, a wnioski będzie można składać od 1 lutego do 31 marca 2022 r.

W 2022 r. udostępnionych zostanie 13 nowych, bezpłatnych kursów e-learningowych w Akademii PARP.

Przedsiębiorcy nadal będą mogli zgłaszać się do wybranych przez PARP operatorów i uzyskać dofinansowanie na realizację usług szkoleniowo-doradczych w zakresie podnoszenia kompetencji swoich i swoich pracowników.

Fundusze europejskie 2021-2027

- W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021–2027 fundusze skierowane będą do sektora MŚP, start-upów, indywidualnych innowatorów, samorządów. Projekty będą mogły dotyczyć m.in. prac B+R i zakupu niezbędnej infrastruktury badawczej, zdobywania nowych rynków zbytu, zakupu niskoemisyjnego taboru czy przeciwdziałania zmieniającym się warunkom klimatycznym. Potencjał i doświadczenie PARP wykorzystane będą do realizacji kolejnych programów rozwojowych dla przedsiębiorców — mówi Jacek Żalek, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

PARP W NOWEJ PERSPEKTYWIE

W perspektywie finansowej 2021–2027 PARP będzie zaangażowana w realizację trzech krajowych programów operacyjnych oraz Krajowego Planu Odbudowy. W ramach Funduszy Europejskich uruchamiane będą konkursy w programach: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) oraz nastawiony na rozwój społeczny Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

PARP przygotowała założenia działań na łączną kwotę blisko 5 mld EUR — przede wszystkim dla przedsiębiorców, ale również jednostek samorządu terytorialnego Polski Wschodniej.

W ramach działań w FENG planowana jest m.in. realizacja kompleksowych projektów o charakterze B+R lub wdrożeniowym czy działania na rzecz rozwoju start-upów. Przewidziano również instrumenty dla klastrów oraz instytucji otoczenia biznesu, a także działania ukierunkowane na internacjonalizację.

W programie dla Polski Wschodniej kontynuowane będą działania na rzecz platform startowych. Ponadto przewidziano wsparcie MŚP w zakresie realizacji procesów wzorniczych, konkursy w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego oraz projekty dotyczące automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych w polskich firmach. W programie będzie dostępne także wsparcie infrastruktury usług sanatoryjnych i uzdrowiskowych oraz transformacji transportu miejskiego i sieci drogowej. Nowością jest włączenie do programu na lata 2021–2027 części Mazowsza — bez Warszawy i przyległych powiatów, jako szóstego województwa, obok podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

W programie FERS planowane są działania na rzecz rozwoju kompetencji związanych z rozwojem gospodarki nisko— i zeroemisyjnej, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym, a także zapewnienia równego dostępu do wybranych produktów i usług, zgodnie z założeniami Europejskiego Aktu o Dostępności.