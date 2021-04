Trzy fundusze prowadzone przez Ark Investment Management, spółkę zarządzaną przez Cathie Wood, kupowały w środę akcje Coinbase Global, największej amerykańskiej giełdy kryptowalut, która zadebiutowała na Nasdaq.

Ark Innovation ETF, Ark Fintech Innovation ETF i Ark Next Generation Internet ETF kupiły łącznie 749.205 akcji Coibase. Na zamknięciu notowano je po 328,28 USD, co oznacza iż pakiet ma wartość ok. 246 mln USD.