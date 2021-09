Fundusze odpowiedzialnych inwestycji w Australii wzrosły do 878 mld USD

Australijskie fundusze zarządzane przez certyfikowane odpowiedzialne firmy inwestycyjne wzrosły o prawie jedną trzecią do 877,6 mld USD, wynika opublikowanego w środę raportu.

Nadal jest to jednak niewiele w porównaniu do 71-procentowego skoku funduszy, które twierdzą, że są odpowiedzialnymi inwestorami, ale nie osiągnęły minimalnej liczby 15 punktów na 20 możliwych w tabeli wyników.

Żaden z funduszy nie uzyskał 20 punktów na 20 możliwych, jak wynika z raportu.

Mimo, że Australia odmówiła zobowiązania się do osiągnięcia celu zerowej emisji netto do 2050 r. wraz z resztą świata, ponad połowa ze 100 największych spółek giełdowych zobowiązała się do osiągnięcia celu zerowej emisji netto, w porównaniu z jedną piątą rok temu, według Macquarie Group.

Pod presją dekarbonizacji, firmy zwracają się również ku fuzjom i przejęciom, aby osiągnąć te cele, jak również przyspieszają wykorzystanie tzw. długu "powiązanego ze zrównoważonym rozwojem".