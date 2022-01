Funzeum: daj się ponieść „funtazji”

Funzeum, koncept edukacyjno-rozrywkowy dla dzieci i dorosłych, jest nowym projektem twórców marki Prezentmarzeń i rodzinnego parku rozrywki Magiczne Ogrody w Trzciankach koło Janowca, w województwie lubelskim.

– Tworząc Funzeum, korzystaliśmy z naszych doświadczeń w kreowaniu marek w segmencie rekreacyjno-rozrywkowym. Funzeum jest ich rozwinięciem wzbogaconym o nowe pomysły, nowoczesne technologie i rozbudowany aspekt edukacyjny. Bardzo mocno stawiamy też na stworzenie środowiska, które będzie wspierało kontakt ze sztuką i zachęcało do kreatywności, szczególnie w dziedzinie twórczości wizualnej – mówi Adam Wicher, pomysłodawca i dyrektor Funzeum.

Pawel Waga

Muzea z pogranicza iluzji i sztuki działają już m.in. w Tokio (TeamLab Borderless, największe na świecie muzeum sztuki cyfrowej) i Las Vegas (Meow Wolf z interaktywnymi strefami surrealistycznych miejsc i krajobrazów). Także Funzeum nie będzie przypominało tradycyjnych muzeów. Wykorzystując nowoczesną technologię cyfrową, zaoferuje niezwykłe efekty i doświadczenia: od złudzeń optycznych po projekty wizualne. Zwiedzający nie będą więc oglądali zbiorów w gablotach, lecz bawili się interaktywnymi elementami. Zniknęły też zakazy fotografowania i rozmów. Goście zanurzą się w świecie kolorów, iluzji, lustrzanych odbić i zaskakującej gry światłem.

Pawel Waga

– Stworzyliśmy instalacje, w których to zwiedzający odgrywa główną rolę – czasem jest eksponatem, a czasami twórcą, jak w wypadku wirtualnego akwarium. Kolorując rybki, goście ożywiają je w wirtualnej rzeczywistości. Wiele instalacji uruchamia się właśnie w wyniku interakcji z ludźmi, dzięki czemu zmieniają kolor i wydają dźwięki – np. podłogowe pianino z podświetlanymi klawiszami o długości prawie 12 m. Aby zagrać na tym interaktywnym instrumencie, trzeba się nieźle nabiegać – opowiada Adam Wicher.

Pawel Waga

Wśród bajkowych scenerii jest m.in. fluorescencyjny las, sala księżycowa i planeta przerośniętych kwiatów.

– Jestem wielkim fanem strefy fluorescencyjnej, gdzie w świetle UV można oglądać stworzony przez nas las, ogród i rafę koralową – wrażenia wzmacniają okulary 3D. Nie zapominam też o pokojach nieskończoności (infinity rooms), prawdopodobnie największych w Polsce, w których – dzięki zwielokrotnionemu odbiciu kolorowych świateł – odnosi się wrażenie przebywania w kosmosie – zachwala dyrektor.

Podkreśla, że obiekt ma pobudzać jak najwięcej zmysłów, aby każdy znalazł w nim coś dla siebie.

– Goście będą mogli się nauczyć, jak powstają kolory, jak działają nowoczesne instalacje oświetlenia ledowego, czy też – dzięki interaktywnym instalacjom projekcyjnym (projection mapping) – jak światło tworzy obrazy. Dodatkowo mamy unikatowe place zabaw – nie tylko dla najmłodszych – mówi Adam Wicher.

Paweł Waga

Funzeum powstaje na prawie 4 tys. m kw. w kompleksie CH Europa Centralna w Gliwicach.

– To centrum handlowe jest naszym partnerem głównie z powodu walorów lokalizacyjnych – godzina jazdy samochodem wystarczy, by dotrzeć tu z całego Śląska – i dużego zaplecza parkingowego. Wiele galerii ma podobne zalety, dlatego poważnie rozważamy rozwój naszego konceptu właśnie w galeriach handlowych, jednak nie jest to jedyna opcja – przyznaje dyrektor Funzeum.

Obiekt zostanie otwarty w pierwszym kwartale 2022 r.