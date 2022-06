FWR 2022: o potencjale polskiego offshore i próbie odnalezienia się w nowej rzeczywistości

Największe polskie firmy, najciekawsze projekty biznesowe, dziesiątki inspirujących mówców – tak zapowiada się V edycja odbywającego się w Gdyni w dn. 20-21 czerwca Forum Wizja Rozwoju.

Agenda tegorocznego Forum obejmuje między innymi zagadnienia strategiczne dla Polski północnej, czyli kluczowe inwestycje takie jak Baltic Pipe czy przekop Mierzei Wiślanej, oraz kwestie kluczowe dla gospodarki morskiej, związane z portami w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie oraz Elblągu. Jak zaznacza prezes Fundacji Wizja Rozwoju Andrzej Michalak:

– Będziemy też mówić o rozwoju energetyki, transformacji energetycznej, o coraz większym znaczeniu wodoru dla polskiej gospodarki, a także o nowoczesnych technologiach w innowacjach i wizji rozwoju lokalnych społeczności. Poruszymy także problemy rynku pracy po pandemii”.

Gdynia 26.08.2021 Forum Wizja Rozwoju Fot. Lukasz Glowala

Forum Wizja Rozwoju to także idealne miejsce do rozmowy o potencjale polskiej branży offshore.

– PKN Orlen, który po raz kolejny jest partnerem generalnym tego wydarzenia, zaprasza do dyskusji, jak rozwój branży offshore wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz na rozwój niskoemisyjnej energii – podkreśla Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, dyrektor biura morskich farm wiatrowych PKN Orlen.

W czasie debat i paneli eksperci będą też dyskutować o wyzwaniach i trudnościach, przed którymi stanie polska gospodarka, transport oraz logistyka w związku w wojną w Ukrainie.

– Wojna to wstrząs, po którym nie będzie już powrotu do świata, jaki znaliśmy wcześniej. A jednak nie możemy traktować jej jako pułapki bez wyjścia. Przed Polską stoją wyzwania, których nasze pokolenie nie doświadczyło […] Wierzę, że tegoroczne Forum Wizja Rozwoju dostarczy narzędzi intelektualnych do opanowania nowej rzeczywistości. Wszyscy mamy świadomość, po jak cienkim lodzie stąpamy, jako Polska i jako Europa. Każdy kolejny krok trzeba stawiać z największą rozwagą. Mam nadzieję, że znajdziemy wspólnie najbezpieczniejszą z możliwych dróg, która poprowadzi nasz kraj i cały region z powrotem na ścieżkę rozwoju i stabilizacji, zaznaczył premier Mateusz Morawiecki w liście zachęcającym do udziału w V edycji Forum. Premier objął także honorowy patronat nad wydarzeniem.

