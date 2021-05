G-7 wstrzyma wsparcie paliw kopalnych i finansowanie projektów węglowych

Państwa G-7 uzgodniły wycofywanie dopłat do paliw kopalnych i zakończenie finansowania międzynarodowych projektów węglowych ze skutkiem natychmiastowym.

Siedem gospodarek rozwiniętych: USA, Kanada, Japonia, Francja, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania uzgodniło skoordynowanie polityk aby osiągnąć cel, którym jest utrzymanie wzrostu globalnej temperatury w granicy 1,5 stopnia Celsjusza. Międzynarodowe finansowanie ma być zgodne z realizacją globalnego celu osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych nie później niż w 2050 roku. Państwa G-7 zobowiązały się także do dużej redukcji emisji jeszcze w latach 20. obecnego wieku.

Do uzgodnienia w piątek doszło pomimo początkowego sprzeciwu Japonii, która generuje jedną trzecią energii z węgla. Japonia miała także ponad połowę udziału w 6,6 mld USD wsparcia finansowego, które wszystkie państwa G-7 udzieliły energetyce węglowej w 2019 roku.

- Dzisiejsze spotkanie ministrów klimatu i środowiska G7 to krok naprzód w odniesieniu do ostatnich czterech lat. Tworzy fundament do objęcia przez G-7 roli siły napędowej pozwalającej utrzymać cel 1,5 stopni w zasięgu – powiedziała Jennifer Tollman, ekspert think tanku E3G.

W wydanym oświadczeniu G-7 wzywa do zakończenia w tym roku międzynarodowego wsparcia dla produkcji energii z węgla bez przechwytywania szkodliwych emisji.

Dopłaty do paliw kopalnych wynosiły rocznie 5,2 bln USD w 2017 roku, co stanowiło 6,5 proc. globalnej gospodarki, wyliczył Międzynarodowy Fundusz Walutowy.